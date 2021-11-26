https://tr.sputniknews.com/20211126/barlas-dolar-hizaya-gelecek-bir-avuc-spekulatorun-turkiyeyi-tus-etmesi-mumkun-degildir-1051167752.html

Barlas: Dolar hizaya gelecek, bir avuç spekülatörün Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir

Barlas: Dolar hizaya gelecek, bir avuç spekülatörün Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışa ilişkin, "Bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T10:14+0300

2021-11-26T10:14+0300

2021-11-26T10:14+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

faiz indirimi

dolar

merkez bankası

ekonomi

mehmet barlas

ihracat

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Barlas, bugünkü yazısında döviz kurunda son dönemde yaşanan hareketliliğe değindi ve "Döviz kurlarındaki artış, bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar da mevcut. Mesela, Türk vatandaşlarının bankalarda 300 milyar dolar mevduatı var. Bunun gibi yıllardır tasarruflarını, yatırımlarını dolara bağlayıp İsviçre bankalarında değerlendirenler de bulunuyor. Bunun yanında inşaat fiyatlarına bir bakın bakalım, Türkler yakın tarihte acaba milyon dolarlarla ölçülen emlak satışları yaptılar mı? Yazın Bodrum gibi, Marmaris gibi tatil mekânlarındaki emlak fiyatları, kira rakamları kafanızı hiç karıştırmadı mı?" diye sordu.'Her şey rayına oturacak''İhracatta Türkiye'nin rekor kırdığını' dile getiren Barlas, şunları da ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211125/jp-morgan-merkez-bankasinin-daha-fazla-faiz-indirimi-icin-cok-fazla-alani-kalmadi-1051146495.html

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recep tayyip erdoğan, faiz indirimi, dolar, merkez bankası, ekonomi, mehmet barlas, ihracat