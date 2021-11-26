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https://tr.sputniknews.com/20211126/barlas-dolar-hizaya-gelecek-bir-avuc-spekulatorun-turkiyeyi-tus-etmesi-mumkun-degildir-1051167752.html
Barlas: Dolar hizaya gelecek, bir avuç spekülatörün Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir
Barlas: Dolar hizaya gelecek, bir avuç spekülatörün Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışa ilişkin, "Bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T10:14+0300
2021-11-26T10:14+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
faiz indirimi
dolar
merkez bankası
ekonomi
mehmet barlas
ihracat
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Barlas, bugünkü yazısında döviz kurunda son dönemde yaşanan hareketliliğe değindi ve "Döviz kurlarındaki artış, bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar da mevcut. Mesela, Türk vatandaşlarının bankalarda 300 milyar dolar mevduatı var. Bunun gibi yıllardır tasarruflarını, yatırımlarını dolara bağlayıp İsviçre bankalarında değerlendirenler de bulunuyor. Bunun yanında inşaat fiyatlarına bir bakın bakalım, Türkler yakın tarihte acaba milyon dolarlarla ölçülen emlak satışları yaptılar mı? Yazın Bodrum gibi, Marmaris gibi tatil mekânlarındaki emlak fiyatları, kira rakamları kafanızı hiç karıştırmadı mı?" diye sordu.'Her şey rayına oturacak''İhracatta Türkiye'nin rekor kırdığını' dile getiren Barlas, şunları da ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211125/jp-morgan-merkez-bankasinin-daha-fazla-faiz-indirimi-icin-cok-fazla-alani-kalmadi-1051146495.html
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recep tayyip erdoğan, faiz indirimi, dolar, merkez bankası, ekonomi, mehmet barlas, ihracat

Barlas: Dolar hizaya gelecek, bir avuç spekülatörün Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir

10:14 26.11.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışa ilişkin, "Bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar da mevcut" dedi. Barlas ayrıca "Bir avuç spekülatörün, 84 milyonluk Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Barlas, bugünkü yazısında döviz kurunda son dönemde yaşanan hareketliliğe değindi ve "Döviz kurlarındaki artış, bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar da mevcut. Mesela, Türk vatandaşlarının bankalarda 300 milyar dolar mevduatı var. Bunun gibi yıllardır tasarruflarını, yatırımlarını dolara bağlayıp İsviçre bankalarında değerlendirenler de bulunuyor. Bunun yanında inşaat fiyatlarına bir bakın bakalım, Türkler yakın tarihte acaba milyon dolarlarla ölçülen emlak satışları yaptılar mı? Yazın Bodrum gibi, Marmaris gibi tatil mekânlarındaki emlak fiyatları, kira rakamları kafanızı hiç karıştırmadı mı?" diye sordu.

'Her şey rayına oturacak'

'İhracatta Türkiye'nin rekor kırdığını' dile getiren Barlas, şunları da ifade etti:
"Sonunda her şey tabii ki rayına oturacak. Yani bir avuç spekülatörün, 84 milyonluk Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir. Yıllardır kırılamayan ihracat rekorlarını kırıyoruz. Türkiye savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 80 civarında. Yani sonunda bu dolar da hizaya gelecektir. Zaten defalarca gelmedi mi?"
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