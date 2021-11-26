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https://tr.sputniknews.com/20211126/brent-petrolun-varil-fiyati-73-dolarin-altina-dustu-1051190602.html
Brent petrolün varil fiyatı 73 doların altına düştü
Brent petrolün varil fiyatı 73 doların altına düştü
Brent tipi ham petrolün fiyatı 13 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 73 doların altına düştü. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T21:56+0300
2021-11-26T21:57+0300
ekonomi
petrol fiyatları
brent petrolün varil fiyatı
ham petrol
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Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 11-13 oranında düşerken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 13 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 73 doların altına geriledi.Bugün Saat 19.48 (TSİ) itibarıyla Brent tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri yüzde 11.25 düşüşle varil başına 72.97 dolara düştü.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 12.83 azalışla 68.33 dolardan işlem gördü.
https://tr.sputniknews.com/20211124/irak-petrol-bakani-abduccebar-petrolun-varil-fiyati-100-dolara-cikabilir-1051119740.html
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petrol fiyatları, brent petrolün varil fiyatı, ham petrol

Brent petrolün varil fiyatı 73 doların altına düştü

21:56 26.11.2021 (güncellendi: 21:57 26.11.2021)
© REUTERS / Sergei KarpukhinRusya-Petrol
Rusya-Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Brent tipi ham petrolün fiyatı 13 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 73 doların altına düştü.
Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 11-13 oranında düşerken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 13 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 73 doların altına geriledi.
Bugün Saat 19.48 (TSİ) itibarıyla Brent tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri yüzde 11.25 düşüşle varil başına 72.97 dolara düştü.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 12.83 azalışla 68.33 dolardan işlem gördü.
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