Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında kulağı çekti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro askeri okul açılış töreni konuşmasını yaptığı sırada kadınlar hakkında cinsiyetçi ifadeler kullandı. Konuşması sonrası yerine oturan muhafazakâr devlet başkanına ise ilk tepkiyi eşi Michelle Bolsonaro verdi. Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.