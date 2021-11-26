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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında kulağı çekti
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında kulağı çekti
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro askeri okul açılış töreni konuşmasını yaptığı sırada kadınlar hakkında cinsiyetçi ifadeler kullandı. Konuşması sonrası... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında kulağı çekti

14:08 26.11.2021 (güncellendi: 14:15 26.11.2021)
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro askeri okul açılış töreni konuşmasını yaptığı sırada kadınlar hakkında cinsiyetçi ifadeler kullandı. Konuşması sonrası yerine oturan muhafazakâr devlet başkanına ise ilk tepkiyi eşi Michelle Bolsonaro verdi. Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.

© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.

© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Eşi Michelle Bolsonaro'nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı.

Eşi Michelle Bolsonaro&#x27;nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Eşi Michelle Bolsonaro'nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı.

© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Şakayla karışık bir şekilde "Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum" dedi. Gülmekten kürsünen üzerine yatan Bolsonaro'ya ilk tepki, yerine oturduktan sonra eşinden geldi.

Şakayla karışık bir şekilde &quot;Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum&quot; dedi. Gülmekten kürsünen üzerine yatan Bolsonaro&#x27;ya ilk tepki, yerine oturduktan sonra eşinden geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Şakayla karışık bir şekilde "Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum" dedi. Gülmekten kürsünen üzerine yatan Bolsonaro'ya ilk tepki, yerine oturduktan sonra eşinden geldi.

© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.

Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / UESLEI MARCELINO

Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.

© Sérgio Lima/ Poder360
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye
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© Sérgio Lima/ Poder360
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