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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan ve Mustafa Denizli'nin ismi verilen Alsancak... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:49+0300
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izmir
recep tayyip erdoğan
türkiye
mustafa denizli
alsancak
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İzmir programı kapsamında Deprem Konutları Teslim Töreni'nin ardından Alsancak semtine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış törenine katıldı.Altay'ın altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla milli jimnastikçiler İbrahim Çolak ve Göksu Üçtaş Şanlı'yı da kurdele kesimine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:Kurdele kesimi sonrası stadı gezerek fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mustafa Denizli ile Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu forma hediye etti.
https://tr.sputniknews.com/20211126/erdogan-izmirde-zaten-surmekte-olan-kentsel-donusum-calismalarini-hizlandirdik-1051176473.html
türkiye
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izmir, recep tayyip erdoğan, türkiye, mustafa denizli, alsancak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı

16:49 26.11.2021
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan ve Mustafa Denizli'nin ismi verilen Alsancak Stadı'nın açılışını yaptı.
İzmir programı kapsamında Deprem Konutları Teslim Töreni'nin ardından Alsancak semtine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış törenine katıldı.
Altay'ın altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla milli jimnastikçiler İbrahim Çolak ve Göksu Üçtaş Şanlı'yı da kurdele kesimine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Herhangi bir sıkıntıya söz, fırsat vermeden inşallah Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacaklar. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Zaten spor bu demek, bunu da ona göre halledeceğiz. Mustafa hoca diyor ki; 'aynen İngiliz statları gibi'. Bizim stadımız onlardan daha ileri. Bambaşka. Tabii içeride ayrıca kapalı alanlarda da gençlik merkezimiz var. Sadece futbol değil, gençlik merkezinde hem kitaplarınızla birlikte olacaksınız, oturacaksınız, beraber ayrıca çalışmalarınızı da sürdüreceksiniz."
Kurdele kesimi sonrası stadı gezerek fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mustafa Denizli ile Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu forma hediye etti.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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