https://tr.sputniknews.com/20211126/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-suudi-arabistan-ticaret-bakani-kasabi-ile-gorustu-1051162683.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T01:23+0300

2021-11-26T01:23+0300

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suudi arabistan

türkiye-suudi arabistan ilişkileri

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi'yi kabul etti.İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde, başta ikili ilişkiler olmak üzere, iki ülke arasındaki ticari konular ele alındı.

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suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri