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https://tr.sputniknews.com/20211126/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-suudi-arabistan-ticaret-bakani-kasabi-ile-gorustu-1051162683.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T01:23+0300
2021-11-26T01:23+0300
2021-11-26T01:23+0300
suudi arabistan
türkiye-suudi arabistan ilişkileri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi'yi kabul etti.İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde, başta ikili ilişkiler olmak üzere, iki ülke arasındaki ticari konular ele alındı.
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suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi'yi kabul etti.
İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde, başta ikili ilişkiler olmak üzere, iki ülke arasındaki ticari konular ele alındı.