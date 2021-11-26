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https://tr.sputniknews.com/20211126/deva-partisi-kurucular-kurulu-uyesi-gurcan-siyasi-casusluk-suclamasi-ile-gozaltina-aliniyorum-1051166053.html
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gürcan: Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gürcan: Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, gözaltına alındığını duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T07:24+0300
2021-11-26T07:24+0300
2021-11-26T07:24+0300
politika
casusluk
gözaltı
metin gürcan
casusluk iddiası
deva partisi
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Gürcan yaptığı açıklamada, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde… Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum" mesajını paylaştı.
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casusluk, gözaltı, metin gürcan, casusluk iddiası, deva partisi
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gürcan: Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, gözaltına alındığını duyurdu.
Gürcan yaptığı açıklamada, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde… Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum" mesajını paylaştı.