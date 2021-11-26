https://tr.sputniknews.com/20211126/dilipaka-akpnin-papatyalari-yazisi-nedeniyle-100-bin-lira-tazminat-cezasi-1051165444.html

Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle 100 bin lira tazminat cezası

Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle 100 bin lira tazminat cezası

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara karşı 'AKP'nin papatyaları' ve 'fahişe' ifadelerini kullanması nedeniyle... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T06:20+0300

2021-11-26T06:20+0300

2021-11-26T06:20+0300

türkiye

ak parti

tazminat

abdurrahman dilipak

dava

istanbul sözleşmesi

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Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu KADEM tarafından açılan davada karar duruşması görüldü. Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.Dilipak’ın yargılandığı davanın duruşması bugün, Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.Mahkemede Dilipak’ın avukatı “Ceza davası ile bağlı kalınması yerleşik içtihatlar gereği gerekmektedir. Bu nedenle mahkemenin ara karardan dönmesini talep ediyoruz” dedi.Dilipak ise savunmasında şunları söyledi:“Ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ediyorum çünkü bu yazıların yazılmasından önce istişare toplantılarında bulundum. Hatta İsrafil Kışla ve Yalçın Koçak, Erman Tuncer ve Sırrı Çağlar’ın da konuya ilişkin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Çünkü bu kişiler ceza dosyasına dayanak soruşturma aşamasında tanıklıklarına başvurulmuştur. İlgili ceza dosyasındaki yargılamada matufiyet konusundaki tüm itirazlar değerlendirilecektir bu sebeple mahkemenizdeki yargılamada bu hususun tespiti şart olduğundan bekletici mesele yapılmalıdır.”Savunmaların arından verilen süre içinde şahitlerin belirtilmediği için talepleri reddeden hakim, kararını açıkladı.Açıklanan kararla Abdurrahman Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.Ne olmuştu?Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit’te, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında “AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum ‘Yeşil Sermaye’ de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim ‘Yeşil sermaye’ davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!" demişti.Dilipak’ın bu yazısı AK Parti Genel Merkezi başta olmak üzere partinin çeşitli kademelerinden tepki görmüştü. AK Parti, 81 ilde Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20201009/dilipak-ak-partiden-gelen-suc-duyurularina-karsi-ifadem-200-sayfaya-yakin-bir-de-bu-isin-obur-1042999363.html

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ak parti, tazminat, abdurrahman dilipak, dava, istanbul sözleşmesi