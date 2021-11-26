EKONOMİ
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DİSK'ten çok sayıda şehirde ‘asgari ücret’ eylemi
12:44 26.11.2021 (güncellendi: 13:33 26.11.2021)
© Sputnik / Burcu OkutanDİSK'ten 'kitlesel basın açıklaması'
© Sputnik / Burcu Okutan
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde "Geçinemiyoruz, artık yeter" sloganıyla eylem düzenliyor. Protestoların İstanbul’daki adresi Kadıköy, Ankara’da ise Ulus.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Cuma günü 18 şehirde basın açıklaması yapıyor.
"Geçinemiyoruz, artık yeter" sloganıyla toplanan DİSK üyeleri, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olmasını talep ediyor. Protestoların İstanbul’daki adresi Kadıköy, Ankara’da ise Ulus oldu.
Kadıköy‘de basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu “Yoksulluğa ve emeğimizin ucuzlatılmasına teslim olmayacağız. Kara kışı işçi baharına çevireceğiz. Üretimden gelen gücün kullanımı da dahil olmak üzere demokratik her türlü yöntemle direneceğiz. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir” açıklaması yaptı.
DİSK’ten Kadıköy’de eylem: Net 5 bin 200 lira asgari ücret talep ediliyor https://t.co/AczJ18LEzS pic.twitter.com/dR3CBSH5Xj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 26, 2021
© Sputnik / Burcu okutanKadıköy‘de basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.
Kadıköy‘de basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.
© Sputnik / Burcu okutan
‘Türk lirası değersizleştikçe, dışa bağımlılık artıyor‘
Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde grup adına basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan "Türk Lirası değer kaybettikçe biz kaybediyoruz. Emeğimiz ucuzluyor. Değersizleşiyor. Satın alma gücümüz azalıyor. Ülkeyi yönetenler 'Türk Lirası'nın değer kaybetmesine ‘Kurtuluş Savaşı' diyorlar. Oysa paramız değer kaybettikçe ülkemizi daha da çok kaybediyor. Bağımlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.
Ankara’daki eylem yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.
DİSK'ten çok sayıda şehirde ‘asgari ücret’ eylemi https://t.co/AczJ18LEzS pic.twitter.com/YQehJJjC7B— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 26, 2021
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnkara Ulus Atatürk Anıtı önündeki basın açıklamasını DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan okudu.
Ankara Ulus Atatürk Anıtı önündeki basın açıklamasını DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan okudu.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
DİSK'in Diyarbakır’da Bağlar Koşuyolu Parkı’ndaki basın açıklamasını ise DİSK Bölge Temsilcisi Hasan Hayri Eroğlu yaptı. Eroğlu, “Bu ülkenin ekonomisini biz güçlendiriyoruz ama geçinemiyoruz. Ekonomik krizin, pandeminin ağır yükünü biz taşıyoruz. Her gün yeni zamlara uyanıyoruz, her gün yoksullaşıyoruz” dedi.
© Sputnik / Sertaç KayarDİSK'in Diyarbakır’da Bağlar Koşuyolu Parkı’ndaki basın açıklamasını ise DİSK Bölge Temsilcisi Hasan Hayri Eroğlu yaptı.
DİSK'in Diyarbakır’da Bağlar Koşuyolu Parkı’ndaki basın açıklamasını ise DİSK Bölge Temsilcisi Hasan Hayri Eroğlu yaptı.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Basın açıklamalarının yapılacağı şehirler arasında Gaziantep, Bursa, Kocaeli gibi pek şehir var.