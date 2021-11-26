Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211126/dizi-ekibine-saldiri-davasinda-ifade-veren-oktay-kaynarca-sikayetciyim-1051176576.html
Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: Şikayetçiyim
Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: Şikayetçiyim
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizinin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T14:33+0300
2021-11-26T14:33+0300
yaşam
saldırı
ifade
mahkeme
dava
dizi
karar
oktay kaynarca
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
tv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048995363_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_161ab16c04f9321032428920a6910517.jpg
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir oteldeki çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanı 3 kadının da aralarında bulunduğu 6 kişiye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.Oktay Kaynarca celse arasında ifade verdiAnadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, hakkında zorla getirme kararı bulunan oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 5 müştekinin celse arasında mahkemeye gelerek ifade verdiklerini kaydetti.'Sanıklardan şikayetçiyim'Oyuncu Oktay Kaynarca, olay günü dizi çekimi için otelde bulunduklarını anlatarak, “Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine üst kata çıktım, Arif ve Şiyar isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum. Yukarı çıktıktan sonra bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk etapta temkinli davranıp olayı yatıştırmaya çalıştım, bir sakinlik yakaladıktan sonra aşağı indim. Sonrasında bu şahıslar aşağı kata indiler, eylemlerine burada da devam ettiler. Bana ve arkadaşlarıma yönelik olarak 2 kişi dışındaki kişilerin herhangi bir hakaret ve tehdidi olmamıştır. Bu olaylar sırasında benim söz konusu şahsılara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.Müştekiler Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 müşteki ise, sanıkların kendilerine yönelik hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulunduklarını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.Otel işletmecisi tanık olarak dinlendiDuruşmada tanık olarak dinlenen otel işletmecisi A.S., “Olay günü dizi çekimi vardı. Set çalışanı kadınlar yanımıza geldi, yukarıda bazı erkeklerin kendilerine sarkıntılık yaptıklarını söylediler. Ben de otel çalışanları ile birlikte yukarı çıkıp duruma baktım. Bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduklarını gördüm ancak ortalık fazla kalabalıktı, kimin kime ne dediğini ne yaptığını aradan uzun zaman geçtiği için şuan hatırlamam mümkün değil. Sonrasında olaylar aşağıda devam etti, ortam çok kalabalıktı” dedi. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatları, “Şikayetimiz devam ediyor” diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dizi oyuncuları ve set ekibinin çekimler için 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir otele yerleştikleri anlatıldı. Set hazırlığı yapan 3 kadın çalışanın kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları, bu sırada yan odada bulunan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun'un (20) sinkaflı küfür ettikleri, bunun üzerine müştekilerin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları belirtildi. Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın odanın kapısını tekmeleyerek zorladıkları aktarıldı.Sanıklar Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın 'zincirleme şekilde hakaret', 'birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından toplamda ayrı ayrı 4 yıl 1 ay 22 günden 13 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağatur, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın da 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20201201/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-dizisi-ekibine-saldiran-supheliler-magdur-biziz-oktay-kaynarca-olumle-1043323112.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048995363_83:0:683:450_1920x0_80_0_0_45f3a7db387f55a892c4f4c997cb50ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saldırı, ifade, mahkeme, dava, dizi, karar, oktay kaynarca, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, tv

Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: Şikayetçiyim

14:33 26.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeOktay Kaynarca
Oktay Kaynarca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizinin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hakkında zorla getirme kararı bulunan ve celse arasında ifade veren Oktay Kaynarca, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir oteldeki çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanı 3 kadının da aralarında bulunduğu 6 kişiye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Oktay Kaynarca celse arasında ifade verdi

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, hakkında zorla getirme kararı bulunan oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 5 müştekinin celse arasında mahkemeye gelerek ifade verdiklerini kaydetti.

'Sanıklardan şikayetçiyim'

Oyuncu Oktay Kaynarca, olay günü dizi çekimi için otelde bulunduklarını anlatarak, “Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine üst kata çıktım, Arif ve Şiyar isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum. Yukarı çıktıktan sonra bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk etapta temkinli davranıp olayı yatıştırmaya çalıştım, bir sakinlik yakaladıktan sonra aşağı indim. Sonrasında bu şahıslar aşağı kata indiler, eylemlerine burada da devam ettiler. Bana ve arkadaşlarıma yönelik olarak 2 kişi dışındaki kişilerin herhangi bir hakaret ve tehdidi olmamıştır. Bu olaylar sırasında benim söz konusu şahsılara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.
Müştekiler Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 müşteki ise, sanıkların kendilerine yönelik hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulunduklarını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Otel işletmecisi tanık olarak dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen otel işletmecisi A.S., “Olay günü dizi çekimi vardı. Set çalışanı kadınlar yanımıza geldi, yukarıda bazı erkeklerin kendilerine sarkıntılık yaptıklarını söylediler. Ben de otel çalışanları ile birlikte yukarı çıkıp duruma baktım. Bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduklarını gördüm ancak ortalık fazla kalabalıktı, kimin kime ne dediğini ne yaptığını aradan uzun zaman geçtiği için şuan hatırlamam mümkün değil. Sonrasında olaylar aşağıda devam etti, ortam çok kalabalıktı” dedi. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatları, “Şikayetimiz devam ediyor” diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dizi oyuncuları ve set ekibinin çekimler için 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir otele yerleştikleri anlatıldı. Set hazırlığı yapan 3 kadın çalışanın kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları, bu sırada yan odada bulunan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun'un (20) sinkaflı küfür ettikleri, bunun üzerine müştekilerin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları belirtildi. Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın odanın kapısını tekmeleyerek zorladıkları aktarıldı.
Sanıklar Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın 'zincirleme şekilde hakaret', 'birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından toplamda ayrı ayrı 4 yıl 1 ay 22 günden 13 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağatur, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın da 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekibine saldıran şüpheliler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2020
YAŞAM
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ekibine saldıran şüpheliler: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti
1 Aralık 2020, 15:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:47Madonna, Instagram'a tepki gösterdi: Kırk yıllık cinsiyetçiliğe rağmen akıl sağlığımı korudum
15:46Rus siyasi analist: Batı, Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor
15:36Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi
15:32Jessie J düşük yaptığını açıkladı
15:12Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor
15:10Bandırma Belediyesi'nden Hasan Can Kaya'ya: Seni de bekleriz bebiş
15:07Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla 16 milyon euro gelir elde etti
15:06Kılıçdaroğlu: Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?
15:0127 Mayıs darbesi mağdurlarına manevi tazminat ödenecek
14:56EMO: Kış saatine dönülmemesi karanlıkta ekstra aydınlanmaya yol açıyor
14:54En yüksek zirvede bir ay mahsur kalıp kurtarılan sokak köpeğini sahiplenmek için yarış var
14:53Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
14:52Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı
14:38Bitcoin 55 bin doların altına düştü
14:33Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: Şikayetçiyim
14:31Erdoğan: İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi, kimin görevi bu?
14:26İklim aktivistlerinden 'Kara Cuma' eylemi: İngiltere'deki Amazon depolarını bastılar
14:20Antalya Tarım Ar-Ge Merkezi Müdürü: Domatese kadın ismi daha çok yakışıyor
14:19Taşlıgeçit Höyüğü'nde Roma dönemine ait parfüm şişesi bulundu
14:08Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında kulağı çekti