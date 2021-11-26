DNA analizi sonuçlandı: Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Gülnar'da 10 Kasım günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Müslüme Yağcı'nin bedeni üzerinde yapılan DNA testi sonuçlandı. Buna göre, Müslüme'nin DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.Küçük kızın gerçek babasının, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı. Hasan Yağal, geçen hafta tutuklanmıştı. Diğer aile üyeleri ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Bu yeni bilgi üzerine, dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan ve arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşında Müslüme Yağcı'nın DNA analizi sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre, dede Yağal’ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı.
Buna göre, Müslüme'nin DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.
Küçük kızın gerçek babasının, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı.
Hasan Yağal, geçen hafta tutuklanmıştı. Diğer aile üyeleri ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Bu yeni bilgi üzerine, dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.