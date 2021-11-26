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DSÖ: Kovid-19'un Güney Afrika varyantı endişe verici
DSÖ: Kovid-19'un Güney Afrika varyantı endişe verici
Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T23:50+0300
2021-11-26T23:51+0300
koronavirüs
güney afrika
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
kovid-19
varyant
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından Güney Afrika varyantını incelemek için bugün düzenlenen özel görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak 24 Kasım'da rastlanan yeni varyantın bundan öncekilere kıyasla yeniden bulaşma oranının daha yüksek olarak gözlemlendiği kaydedildi.Açıklamada, Güney Afrika'nın neredeyse tüm eyaletlerinde varyantın görüldüğü vurgulanarak, "Varyant çok sayıda mutasyona uğramış olmakla birlikte bu mutasyonların bazıları endişe verici" ifadeleri kullanıldı.Kovid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu'nun yeni varyantı incelemeye devam edeceği belirtilerek, bu varyanta karşı tedbir almak için ülkelere, 'Kovid-19 varyantlarını daha iyi anlayabilmek üzere takip ve zamanlama sistemlerini geliştirme', 'tamamlanmış genom dizilimleri ve ilişkili verileri kolay ulaşılabilir veri tabanlarına sunma', 'varyantlara dair vaka ve merkez üssü bilgilerini DSÖ ile paylaşma' tavsiyesinde bulunuldu.Açıklamada dünyaya, salgına karşı şimdiye kadar alınan tedbirleri aynen devam ettirmesi çağrısı da yapıldı.DSÖ'ye bağlı Kovid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu, B.1.1.529 varyantı değerlendirmek üzere bugün toplanmıştı.Yeni varyantGüney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.Bu iki ülkede şimdiye kadar 9 kişide görülen B.1.1.529, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211126/abdden-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-8-afrika-ulkesine-seyahat-kisitlamasi-1051192591.html
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güney afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, kovid-19, varyant

DSÖ: Kovid-19'un Güney Afrika varyantı endişe verici

23:50 26.11.2021 (güncellendi: 23:51 26.11.2021)
© REUTERS / Mike HutchingsAfrika, koronavirüs
Afrika, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Mike Hutchings
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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının 'endişelendirici' olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından Güney Afrika varyantını incelemek için bugün düzenlenen özel görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak 24 Kasım'da rastlanan yeni varyantın bundan öncekilere kıyasla yeniden bulaşma oranının daha yüksek olarak gözlemlendiği kaydedildi.
Açıklamada, Güney Afrika'nın neredeyse tüm eyaletlerinde varyantın görüldüğü vurgulanarak, "Varyant çok sayıda mutasyona uğramış olmakla birlikte bu mutasyonların bazıları endişe verici" ifadeleri kullanıldı.
Kovid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu'nun yeni varyantı incelemeye devam edeceği belirtilerek, bu varyanta karşı tedbir almak için ülkelere, 'Kovid-19 varyantlarını daha iyi anlayabilmek üzere takip ve zamanlama sistemlerini geliştirme', 'tamamlanmış genom dizilimleri ve ilişkili verileri kolay ulaşılabilir veri tabanlarına sunma', 'varyantlara dair vaka ve merkez üssü bilgilerini DSÖ ile paylaşma' tavsiyesinde bulunuldu.
Açıklamada dünyaya, salgına karşı şimdiye kadar alınan tedbirleri aynen devam ettirmesi çağrısı da yapıldı.
DSÖ'ye bağlı Kovid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu, B.1.1.529 varyantı değerlendirmek üzere bugün toplanmıştı.

Yeni varyant

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.
Bu iki ülkede şimdiye kadar 9 kişide görülen B.1.1.529, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
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