https://tr.sputniknews.com/20211126/elazigda-cay-ocagina-silahli-saldiri-2-yarali-1051174259.html
Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elazığ'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açtığı çay ocağında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesinde, 21 boş kovan tespit edildi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T13:38+0300
2021-11-26T13:38+0300
2021-11-26T13:38+0300
türkiye
elazığ
polis
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
çay ocağı
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Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Elazığ'da bir çay ocağına tabancayla ateş açtı. Çay ocağında bulunan 2 kişi, yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi. Polisin, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma başlattı.
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elazığ, polis, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, çay ocağı
Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elazığ'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açtığı çay ocağında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesinde, 21 boş kovan tespit edildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Elazığ'da bir çay ocağına tabancayla ateş açtı. Çay ocağında bulunan 2 kişi, yaralandı.
Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi. Polisin, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma başlattı.