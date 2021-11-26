Erdoğan: İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi, kimin görevi bu?

Kira bedelinden düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni evlerine kavuşacak. Kira bedelinden düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni evlerine kavuşacak.

İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık.

Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.

İzmir'e 3 'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk. İzmir'e 3 'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk.

Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli stadı olarak belirlediğimiz stadımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli stadı olarak belirlediğimiz stadımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum. Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabını 2023 yılında hizmete sunacağız. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabını 2023 yılında hizmete sunacağız.

Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisi genel başkanı acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak hangi talimatı vermiştir? Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisi genel başkanı acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak hangi talimatı vermiştir?

İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi. Biz şehirlerimize eser getirirken asla ayrımcılık yapmadık. İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi. Biz şehirlerimize eser getirirken asla ayrımcılık yapmadık.

Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu verin. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu verin.