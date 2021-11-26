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Erdoğan: İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi, kimin görevi bu?
Erdoğan: İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi, kimin görevi bu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık" dedi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T14:31+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
izmir
açılış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, izmir, açılış

Erdoğan: İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi, kimin görevi bu?

14:31 26.11.2021 (güncellendi: 14:56 26.11.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kira bedelinden düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni evlerine kavuşacak.
İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık.
Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.
İzmir'e 3 'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk.
Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli stadı olarak belirlediğimiz stadımızın hayırlı olmasını diliyorum.
Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.
İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabını 2023 yılında hizmete sunacağız.
Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisi genel başkanı acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak hangi talimatı vermiştir?
İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi. Biz şehirlerimize eser getirirken asla ayrımcılık yapmadık.
Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu verin.
Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphane ve müzesi de olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz.
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