https://tr.sputniknews.com/20211126/eski-esini-sokak-ortasinda-dovup-saclarini-kesti-kadin-hataliyim-diyerek-sikayetci-olmadi-1051180414.html

Eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını kesti: Kadın 'Hatalıyım' diyerek şikayetçi olmadı

Eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını kesti: Kadın 'Hatalıyım' diyerek şikayetçi olmadı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen bir kişi, eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını makasla kesti. Kadın, çevredekilerin araya... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T16:06+0300

2021-11-26T16:06+0300

2021-11-26T16:06+0300

türkiye

istanbul

saldırı

gaziosmanpaşa

kadına şiddet

dayak

şiddet

kadına yönelik şiddet

saç

şikayet

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İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı.Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti.Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis, Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.Kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211107/mhpli-ilknur-fidan-kendisini-darp-eden-eski-esinden-sikayetci-oldu-1050559844.html

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