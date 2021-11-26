https://tr.sputniknews.com/20211126/eski-esini-sokak-ortasinda-dovup-saclarini-kesti-kadin-hataliyim-diyerek-sikayetci-olmadi-1051180414.html
Eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını kesti: Kadın 'Hatalıyım' diyerek şikayetçi olmadı
Eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını kesti: Kadın 'Hatalıyım' diyerek şikayetçi olmadı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen bir kişi, eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını makasla kesti. Kadın, çevredekilerin araya... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:06+0300
2021-11-26T16:06+0300
2021-11-26T16:06+0300
türkiye
istanbul
saldırı
gaziosmanpaşa
kadına şiddet
dayak
şiddet
kadına yönelik şiddet
saç
şikayet
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İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı.Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti.Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis, Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.Kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/mhpli-ilknur-fidan-kendisini-darp-eden-eski-esinden-sikayetci-oldu-1050559844.html
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istanbul, saldırı, gaziosmanpaşa, kadına şiddet, dayak, şiddet, kadına yönelik şiddet, saç, şikayet, makas
Eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını kesti: Kadın 'Hatalıyım' diyerek şikayetçi olmadı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen bir kişi, eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını makasla kesti. Kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Saldırgan, kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.
İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı.
Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis, Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.
Kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.