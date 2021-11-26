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Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla 16 milyon euro gelir elde etti
Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla 16 milyon euro gelir elde etti
UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T15:07+0300
2021-11-26T15:07+0300
spor
uefa
galatasaray
euro
marsilya
kazanç
kasa
uefa avrupa ligi
gelir
maç
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Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden 'Cimbom', statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10’luk kısmıyla (350 bin euro) teselli buldu.Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden 'Cimbom', önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers’ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.Gruplara katılım bedeli olan .,63 milyon euro'yu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2.94 milyon euro'luk performans gelirine ulaştı.Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off’u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1.05 milyon euro'luk ödülü de garantiledi. 'Cimbom' şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1.1 milyon euro liderlik ve 1.2 milyon euro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2.3 milyon euro'yu kasasına koyacak.Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3.168 milyon euro kazanmış durumda.Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon euro'luk gelir bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/turkiye-uefa-ulke-puani-klasmaninda-16-siraya-yukseldi-1051175460.html
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uefa, galatasaray, euro, marsilya, kazanç, kasa, uefa avrupa ligi, gelir, maç, euro/tl, yayın

Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla 16 milyon euro gelir elde etti

15:07 26.11.2021
© MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
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UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu.
Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden 'Cimbom', statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10’luk kısmıyla (350 bin euro) teselli buldu.
Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden 'Cimbom', önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers’ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.
Gruplara katılım bedeli olan .,63 milyon euro'yu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2.94 milyon euro'luk performans gelirine ulaştı.
Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off’u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1.05 milyon euro'luk ödülü de garantiledi. 'Cimbom' şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1.1 milyon euro liderlik ve 1.2 milyon euro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2.3 milyon euro'yu kasasına koyacak.
Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3.168 milyon euro kazanmış durumda.
Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon euro'luk gelir bekliyor.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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