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https://tr.sputniknews.com/20211126/gezi-parki-eylemleri-ile-ilgili-osman-kavalanin-tutuklulugunun-devamina-karari-verildi-1051179123.html
Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi
Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi
Yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala hakkında tutukluluğunun devamı kararı verildi. Dava 17 Ocak'a ertelendi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T15:36+0300
2021-11-26T15:36+0300
2021-11-26T15:43+0300
türkiye
osman kavala
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Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211018/10-buyukelcilikten-osman-kavalanin-tutukluluguna-dair-aciklama-1049946237.html
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osman kavala
Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi
15:36 26.11.2021 (güncellendi: 15:43 26.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
Yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala hakkında tutukluluğunun devamı kararı verildi. Dava 17 Ocak'a ertelendi.
Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.