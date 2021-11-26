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Gintsburg: Kovid-19'un yeni varyantına karşı en etkili aşı muhtemelen Sputnik V olacak
Gintsburg: Kovid-19'un yeni varyantına karşı en etkili aşı muhtemelen Sputnik V olacak
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg, Sputnik V'nin Kovid-19'un 32 mutasyonunu taşıyan yeni varyantına karşı en etkili aşı olabileceğini ifade etti. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T22:47+0300
2021-11-26T22:47+0300
koronavirüs
rusya
salgın
mutasyon
vaka
aleksandr gintsburg
koronavirüs aşısı
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
varyant
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Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, diğer aşılara kıyasla Kovid-19'a karşı en geniş antikor spektrumunu sağlayan Rus Sputnik V aşısının, virüsün 32 mutasyonunu taşıyan yeni varyantına karşı en etkili ilaç olabileceğini belirtti.Sputnik’e konuşan Gintsburg, "Teorik olarak, aşıların bu yeni varyanta karşı ne kadar etkili olacağını söylemek zor, ancak Sputnik V, diğer aşılara kıyasla en geniş nötralize edici antikor spektrumuna sahip. Bu nedenle, virüsün yeni varyantına karşı etkili olma olasılığı diğer aşılara göre daha yüksek" dedi.Gintsburg, Kovid-19'un ortaya çıkan yeni varyantları nedeniyle, Sputnik V aşısının yeni versiyonuna ancak aşının etkinliğinin 8-10 kat azalması durumunda ihtiyaç duyulabileceğini kaydederek, "Uzmanların aşının etkinliğinin kaç kat düşebileceğini bilmeleri gerekiyor; eğer yarı yarıya düşerse, pek fark edilmez, dört kat düşüş olursa, korkutucu sayılmaz, ancak düşüş 8-10 kat ise, aşının başka bir versiyonunun düşünülmesi gerekir" diye konuştu.Daha önce bilim insanları, koronavirüsün 32 mutasyonunu taşıyan ve ilk olarak Botsvana'da saptanan 'B.1.1.529' varyantının vücudun savunmasından kaçarak yeni Kovid-19 dalgalarını tetikleyebileceği konusunda uyarmış ve yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceği belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211126/dso-avrupa-direktoru-rusya-yil-sonuna-kadar-sputnik-v-ile-ilgili-ek-bilgi-sunacak-1051161680.html
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rusya, salgın, mutasyon, vaka, aleksandr gintsburg, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, varyant

Gintsburg: Kovid-19'un yeni varyantına karşı en etkili aşı muhtemelen Sputnik V olacak

22:47 26.11.2021
© Sputnik / Pavel BednyakovSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg, Sputnik V'nin Kovid-19'un 32 mutasyonunu taşıyan yeni varyantına karşı en etkili aşı olabileceğini ifade etti.
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, diğer aşılara kıyasla Kovid-19'a karşı en geniş antikor spektrumunu sağlayan Rus Sputnik V aşısının, virüsün 32 mutasyonunu taşıyan yeni varyantına karşı en etkili ilaç olabileceğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Gintsburg, "Teorik olarak, aşıların bu yeni varyanta karşı ne kadar etkili olacağını söylemek zor, ancak Sputnik V, diğer aşılara kıyasla en geniş nötralize edici antikor spektrumuna sahip. Bu nedenle, virüsün yeni varyantına karşı etkili olma olasılığı diğer aşılara göre daha yüksek" dedi.
Gintsburg, Kovid-19'un ortaya çıkan yeni varyantları nedeniyle, Sputnik V aşısının yeni versiyonuna ancak aşının etkinliğinin 8-10 kat azalması durumunda ihtiyaç duyulabileceğini kaydederek, "Uzmanların aşının etkinliğinin kaç kat düşebileceğini bilmeleri gerekiyor; eğer yarı yarıya düşerse, pek fark edilmez, dört kat düşüş olursa, korkutucu sayılmaz, ancak düşüş 8-10 kat ise, aşının başka bir versiyonunun düşünülmesi gerekir" diye konuştu.
Daha önce bilim insanları, koronavirüsün 32 mutasyonunu taşıyan ve ilk olarak Botsvana'da saptanan 'B.1.1.529' varyantının vücudun savunmasından kaçarak yeni Kovid-19 dalgalarını tetikleyebileceği konusunda uyarmış ve yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceği belirtmişti.
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