https://tr.sputniknews.com/20211126/gocmenlerin-tahliyesi-icin-belarustan-iraka-iki-ucus-daha-1051172168.html

Göçmenlerin tahliyesi için Belarus’tan Irak’a iki uçuş daha

Göçmenlerin tahliyesi için Belarus’tan Irak’a iki uçuş daha

Belarus’un başkenti Minsk’ten bugün Iraqi Airways şirketi tarafından Iraklı göçmenlerin Erbil’e götürülmesi için iki uçuş gerçekleştirilecek. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T12:40+0300

2021-11-26T12:40+0300

2021-11-26T13:30+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

irak

göçmen

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Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün ve yarın iki insani uçuşun daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki uçuş da Iraqi Airways tarafından 420 kişilik Boeing 747-400 uçakla yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre bugünkü uçuş 23.45’te, yarınki uçuş da 22.45’te gerçekleştirilecek. Irak Havayolları'nın açıklamasına göre de 608 Iraklı göçmen daha ülkesine götürüldü. Şimdiye kadar 1038 Iraklı göçmen taşındı.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.

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polonya, belarus, irak, göçmen