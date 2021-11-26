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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/gocmenlerin-tahliyesi-icin-belarustan-iraka-iki-ucus-daha-1051172168.html
Göçmenlerin tahliyesi için Belarus’tan Irak’a iki uçuş daha
Göçmenlerin tahliyesi için Belarus’tan Irak’a iki uçuş daha
Belarus’un başkenti Minsk’ten bugün Iraqi Airways şirketi tarafından Iraklı göçmenlerin Erbil’e götürülmesi için iki uçuş gerçekleştirilecek. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T12:40+0300
2021-11-26T13:30+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
irak
göçmen
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Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün ve yarın iki insani uçuşun daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki uçuş da Iraqi Airways tarafından 420 kişilik Boeing 747-400 uçakla yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre bugünkü uçuş 23.45’te, yarınki uçuş da 22.45’te gerçekleştirilecek. Irak Havayolları'nın açıklamasına göre de 608 Iraklı göçmen daha ülkesine götürüldü. Şimdiye kadar 1038 Iraklı göçmen taşındı.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
polonya
belarus
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polonya, belarus, irak, göçmen

Göçmenlerin tahliyesi için Belarus’tan Irak’a iki uçuş daha

12:40 26.11.2021 (güncellendi: 13:30 26.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus- Polonya sınırındaki göçmenler
Belarus- Polonya sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik
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Belarus’un başkenti Minsk’ten bugün Iraqi Airways şirketi tarafından Iraklı göçmenlerin Erbil’e götürülmesi için iki uçuş gerçekleştirilecek.
Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün ve yarın iki insani uçuşun daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki uçuş da Iraqi Airways tarafından 420 kişilik Boeing 747-400 uçakla yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre bugünkü uçuş 23.45’te, yarınki uçuş da 22.45’te gerçekleştirilecek.
Irak Havayolları'nın açıklamasına göre de 608 Iraklı göçmen daha ülkesine götürüldü. Şimdiye kadar 1038 Iraklı göçmen taşındı.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
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