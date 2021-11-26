Göçmenlerin tahliyesi için Belarus’tan Irak’a iki uçuş daha

Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün ve yarın iki insani uçuşun daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki uçuş da Iraqi Airways tarafından 420 kişilik Boeing 747-400 uçakla yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre bugünkü uçuş 23.45’te, yarınki uçuş da 22.45’te gerçekleştirilecek. Irak Havayolları'nın açıklamasına göre de 608 Iraklı göçmen daha ülkesine götürüldü. Şimdiye kadar 1038 Iraklı göçmen taşındı.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
Belarus’un başkenti Minsk’ten bugün Iraqi Airways şirketi tarafından Iraklı göçmenlerin Erbil’e götürülmesi için iki uçuş gerçekleştirilecek.
Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün ve yarın iki insani uçuşun daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki uçuş da Iraqi Airways tarafından 420 kişilik Boeing 747-400 uçakla yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre bugünkü uçuş 23.45’te, yarınki uçuş da 22.45’te gerçekleştirilecek.
Irak Havayolları'nın açıklamasına göre de 608 Iraklı göçmen daha ülkesine götürüldü. Şimdiye kadar 1038 Iraklı göçmen taşındı.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.