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https://tr.sputniknews.com/20211126/hazine-ve-maliye-bakan-yardimcisi-nebati-dusuk-faiz-politikamizi-uygulamakta-kararliyiz-1051163399.html
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Düşük faiz politikamızı uygulamakta kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Düşük faiz politikamızı uygulamakta kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Bu... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T02:05+0300
2021-11-26T02:05+0300
ekonomi
enflasyon
faiz indirimi
nureddin nebati
dolar
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, faiz indirimlerinin ardından TL'deki rekor değer kaybını değerlendirdi.Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'düşük faiz' politikasını uygulamakta kararlı olduklarını belirten Nebati, şu paylaşımlarda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20211125/jp-morgan-merkez-bankasinin-daha-fazla-faiz-indirimi-icin-cok-fazla-alani-kalmadi-1051146495.html
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enflasyon, faiz indirimi, nureddin nebati, dolar, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Düşük faiz politikamızı uygulamakta kararlıyız

02:05 26.11.2021
© DHAHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Bu sefer bu politikamızı uygulamakta kararlıyız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, faiz indirimlerinin ardından TL'deki rekor değer kaybını değerlendirdi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'düşük faiz' politikasını uygulamakta kararlı olduklarını belirten Nebati, şu paylaşımlarda bulundu:
"Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir.
Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.
Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin’de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20’de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur.
Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur.
Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir.
Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur.
Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir.
2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız.
Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de Milletimiz ile elbirliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah’ın izni ile zaferle ayrılacağız.
Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş 'yüksek faiz, düşük enflasyon' politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum.
Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir."
Türk Lirası- Döviz- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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