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https://tr.sputniknews.com/20211126/honda-2050-hedefini-trafikte-sifir-kaza-olarak-belirledi-1051180682.html
Honda, 2050 hedefini 'trafikte sıfır kaza' olarak belirledi
Honda, 2050 hedefini 'trafikte sıfır kaza' olarak belirledi
Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor. Honda, bu hedefi kapsamında dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:16+0300
2021-11-26T16:16+0300
ekonomi
japonya
trafik
honda
motorsiklet
otomobil
yaya
üretim
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Japon otomotiv devi Honda, yapay zeka ve iletişim teknolojilerini kullanarak trafikte yolu paylaşan herkesin trafik riskinden kurtulacağı güvenlik teknolojilerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. NTV'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Japonya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Softbank ile yaya ve araçlar arasındaki çarpışmayı azaltacak 5G mobil iletişim teknolojileri projesini açıklayan Honda, şimdi de 2050 hedefini açıkladı. Honda, geleceğin güvenlik teknolojileri olan Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji ile Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’ni kullanarak ‘herkes için güvenlik’ sloganıyla Honda motosikletlerin ve otomobillerin yer alabileceği trafik kazalarındaki ölüm oranını 2030 yılına kadar yarı oranına, 2050 yılına kadar ise sıfıra düşürmeyi hedefliyor.Honda’nın kullanacağı temel teknolojilerden ilki dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi olan ‘Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji’. Sürüş hatalarını ve risklerini azaltmak için her bireyin yeteneğine ve durumuna uygun yardım sağlayarak sürücünün güvenli ve sağlam bir sürüş elde etmesine yardımcı olacak bu teknoloji ile sürüşte sıfır insan hatası hedefleniyor. Honda’nın kullanacağı temel teknolojilerden ikincisi ise ‘Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’. Hem insanlar hem de mobilite ürünleri olmak üzere trafikte yolu kullanan herkesi telekomünikasyon yoluyla birbirine bağlayarak potansiyel riskleri tahmin etmeyi mümkün kılacak bu teknoloji, çarpışmalar gerçekleşmeden önce insanların bu tür risklerden kaçınmasına yardımcı olacak. Honda, kazasız bir toplum hedefi kapsamında geliştirdiği çok yönlü güvenlik ve sürücü destek sistemi olan Honda SENSING 360'ı da 2030 yılına kadar tüm büyük pazarlarda ve tüm modellerinde satışa sunacak. Ayrıca, motosiklet algılama işlevinin uygulamasını genişletmek ve ADAS'ın (gelişmiş sürücü destek sistemi) işlevlerini daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ettiğini de duyuran Honda, motosiklet güvenlik teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında ve güvenlik eğitimi teknolojilerinin (Honda Safety EdTech) sunulmasında da çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
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japonya, trafik, honda, motorsiklet, otomobil, yaya, üretim

Honda, 2050 hedefini 'trafikte sıfır kaza' olarak belirledi

16:16 26.11.2021
CC0 / / Honda
Honda - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
CC0 / /
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Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor. Honda, bu hedefi kapsamında dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi olan 'Akıllı Sürücü Destekli Teknolojisi ile Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’ni kullanacak.
Japon otomotiv devi Honda, yapay zeka ve iletişim teknolojilerini kullanarak trafikte yolu paylaşan herkesin trafik riskinden kurtulacağı güvenlik teknolojilerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

NTV'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Japonya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Softbank ile yaya ve araçlar arasındaki çarpışmayı azaltacak 5G mobil iletişim teknolojileri projesini açıklayan Honda, şimdi de 2050 hedefini açıkladı.

Honda, geleceğin güvenlik teknolojileri olan Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji ile Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’ni kullanarak ‘herkes için güvenlik’ sloganıyla Honda motosikletlerin ve otomobillerin yer alabileceği trafik kazalarındaki ölüm oranını 2030 yılına kadar yarı oranına, 2050 yılına kadar ise sıfıra düşürmeyi hedefliyor.

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Honda’nın kullanacağı temel teknolojilerden ilki dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi olan ‘Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji’. Sürüş hatalarını ve risklerini azaltmak için her bireyin yeteneğine ve durumuna uygun yardım sağlayarak sürücünün güvenli ve sağlam bir sürüş elde etmesine yardımcı olacak bu teknoloji ile sürüşte sıfır insan hatası hedefleniyor. Honda’nın kullanacağı temel teknolojilerden ikincisi ise ‘Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’.

Hem insanlar hem de mobilite ürünleri olmak üzere trafikte yolu kullanan herkesi telekomünikasyon yoluyla birbirine bağlayarak potansiyel riskleri tahmin etmeyi mümkün kılacak bu teknoloji, çarpışmalar gerçekleşmeden önce insanların bu tür risklerden kaçınmasına yardımcı olacak. Honda, kazasız bir toplum hedefi kapsamında geliştirdiği çok yönlü güvenlik ve sürücü destek sistemi olan Honda SENSING 360'ı da 2030 yılına kadar tüm büyük pazarlarda ve tüm modellerinde satışa sunacak.

Ayrıca, motosiklet algılama işlevinin uygulamasını genişletmek ve ADAS'ın (gelişmiş sürücü destek sistemi) işlevlerini daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ettiğini de duyuran Honda, motosiklet güvenlik teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında ve güvenlik eğitimi teknolojilerinin (Honda Safety EdTech) sunulmasında da çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
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