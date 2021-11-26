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https://tr.sputniknews.com/20211126/hurriyet-yazari-firat-merkez-bankasi-enflasyonla-mucadele-ve-fiyat-istikrarini-onceleyecek-1051167225.html
Hürriyet yazarı Fırat: Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek
Hürriyet yazarı Fırat: Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek
'Türkiye’nin en önemli gündem maddesinin ekonomideki gelişmeler ve vatandaşın ekonomik sıkıntıları' olduğunu dikkat çeken Fırat, "Merkez Bankası enflasyonla... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T09:52+0300
2021-11-26T09:52+0300
ekonomi
euro
dolar
merkez bankası
hande fırat
ekonomi
faiz
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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurundaki hareketlilik ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Salgın ve tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, Türk ekonomisini de doğal olarak olumsuz etkiledi" dedi.Fırat bugünkü yazısında, ekonomide uygulanan 'yeni modele' değinerek "Gelelim yeni ekonomik modele... Üst düzey ekonomi yönetimine göre şimdiye kadar uygulanan “yüksek faiz, düşük kur modeli” başarılı olmadı. Zaten bu bakış açısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açık açık her konuşmasında ortaya koyuyor. Bu nedenle ihracata dayalı büyüme modelinin benimsendiğinin altı çiziliyor. Bu çerçevede hem bazı tespitler yapıyorlar hem de bazı hedeflere dikkati çekiyorlar" dedi.Üst düzey ekonomi yönetimi ile görüştüğünü belirten Fırat, şunları dile getirdi:
https://tr.sputniknews.com/20211126/mahfi-egilmez-fiyat-artisi-olacak-diye-evler-bakkal-dukkanina-dondu-1051165753.html
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euro, dolar, merkez bankası, hande fırat, ekonomi, faiz, dolar/tl

Hürriyet yazarı Fırat: Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek

09:52 26.11.2021
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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'Türkiye’nin en önemli gündem maddesinin ekonomideki gelişmeler ve vatandaşın ekonomik sıkıntıları' olduğunu dikkat çeken Fırat, "Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek" dedi.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurundaki hareketlilik ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Salgın ve tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, Türk ekonomisini de doğal olarak olumsuz etkiledi" dedi.
Fırat bugünkü yazısında, ekonomide uygulanan 'yeni modele' değinerek "Gelelim yeni ekonomik modele... Üst düzey ekonomi yönetimine göre şimdiye kadar uygulanan “yüksek faiz, düşük kur modeli” başarılı olmadı. Zaten bu bakış açısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açık açık her konuşmasında ortaya koyuyor. Bu nedenle ihracata dayalı büyüme modelinin benimsendiğinin altı çiziliyor. Bu çerçevede hem bazı tespitler yapıyorlar hem de bazı hedeflere dikkati çekiyorlar" dedi.
Üst düzey ekonomi yönetimi ile görüştüğünü belirten Fırat, şunları dile getirdi:
"Türkiye’nin dışarıdaki görüntüsü çok olumsuz değil. Doğrudan yatırımlar tüm ülkelerde azalırken, 2021 yılı içinde şu ana kadar Türkiye’nin aldığı doğrudan yatırım 10 milyar dolar. Türkiye’nin dinamikleri güçlü. Makroekonomik verileri kötü değil. Merkez Bankası da bankacılık sektörü de güçlü bir yapıya sahip. Serbest piyasa kuralları sürdürülecek. İhracata dayalı büyümede kur-faiz dengesi de 4-5 ay içinde oturacak. Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek. Üst düzey ekonomi yönetiminin ifadeleri böyle. Belli ki bir yanda yeni modelin uygulanmasından taviz verilmeyecek, diğer yanda hem bazı tedbirler devreye sokulacak hem de bazı ülkelerle yatırımlar ve SWAP anlaşmaları için görüşmeler yapılacak. Hükümet kaynakları önümüzdeki süreçte turizm gelirlerinin de büyük önem taşıyacağına dikkat çekiyor."
Mahfi Eğilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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