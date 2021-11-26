https://tr.sputniknews.com/20211126/hurriyet-yazari-firat-merkez-bankasi-enflasyonla-mucadele-ve-fiyat-istikrarini-onceleyecek-1051167225.html

Hürriyet yazarı Fırat: Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek

Hürriyet yazarı Fırat: Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek

'Türkiye’nin en önemli gündem maddesinin ekonomideki gelişmeler ve vatandaşın ekonomik sıkıntıları' olduğunu dikkat çeken Fırat, "Merkez Bankası enflasyonla... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T09:52+0300

2021-11-26T09:52+0300

2021-11-26T09:52+0300

ekonomi

euro

dolar

merkez bankası

hande fırat

ekonomi

faiz

dolar/tl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102626/98/1026269866_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8f45e0eb827dd3fbe4d4ded837361b91.jpg

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurundaki hareketlilik ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Salgın ve tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, Türk ekonomisini de doğal olarak olumsuz etkiledi" dedi.Fırat bugünkü yazısında, ekonomide uygulanan 'yeni modele' değinerek "Gelelim yeni ekonomik modele... Üst düzey ekonomi yönetimine göre şimdiye kadar uygulanan “yüksek faiz, düşük kur modeli” başarılı olmadı. Zaten bu bakış açısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açık açık her konuşmasında ortaya koyuyor. Bu nedenle ihracata dayalı büyüme modelinin benimsendiğinin altı çiziliyor. Bu çerçevede hem bazı tespitler yapıyorlar hem de bazı hedeflere dikkati çekiyorlar" dedi.Üst düzey ekonomi yönetimi ile görüştüğünü belirten Fırat, şunları dile getirdi:

https://tr.sputniknews.com/20211126/mahfi-egilmez-fiyat-artisi-olacak-diye-evler-bakkal-dukkanina-dondu-1051165753.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro, dolar, merkez bankası, hande fırat, ekonomi, faiz, dolar/tl