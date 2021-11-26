https://tr.sputniknews.com/20211126/hurriyet-yazari-selviden-ekonomi-elestirisi-bu-politikanin-dogru-oldugunu-dusunmuyorum-1051166854.html
Hürriyet yazarı Selvi'den ekonomi eleştirisi: Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum
Hürriyet yazarı Selvi'den ekonomi eleştirisi: Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'iktidarın hedefinin düşük faiz, makul yükseklikte bir kur ve büyüme olduğunu' söyledi ve "Bu politikanın doğru olduğunu... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T09:24+0300
2021-11-26T09:24+0300
2021-11-26T09:24+0300
ekonomi
ak parti
euro
dolar
abdulkadir selvi
iktidar
ekonomi
faiz
hükümet
merkez bankası (mb)
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararının ardından uygulamaya sokulan yeni ekonomik politikayı eleştirdi.'İktidarın 3-4 ay içinde ekonominin dengeye oturmasını hedeflediğini' söyleyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211125/ak-partili-kurtulmus-dunyanin-her-yerinde-faizin-en-dusuk-seviyede-olmasi-tercih-edilir-1051157378.html
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ak parti, euro, dolar, abdulkadir selvi, iktidar, ekonomi, faiz, hükümet, merkez bankası (mb)
Hürriyet yazarı Selvi'den ekonomi eleştirisi: Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'iktidarın hedefinin düşük faiz, makul yükseklikte bir kur ve büyüme olduğunu' söyledi ve "Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında
Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararının
ardından uygulamaya sokulan yeni ekonomik politikayı eleştirdi.
'İktidarın 3-4 ay içinde ekonominin dengeye oturmasını hedeflediğini' söyleyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendisini ziyaret eden iş konseyi üyelerine, halkın 2022’nin ikinci yarısından itibaren ekonomideki rahatlamayı hissedeceğini söylemişti. Erdoğan, kimsesizlerin kimsesi olduğu için onu Pınarhisar Cezaevi’ne attılar ama bu millet onu Cumhurbaşkanı yaptı. Erdoğan, yoksulun, fakirin, fukaranın, dar gelirlinin refah düzeyini yükselttiği için şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazandı. Ama yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu yeni politika halka acı reçete anlamına gelir mi? Dilerim gelmez. Çünkü Türk siyasi hayatı vatandaşa acı reçete yazanlara ilişkin örneklerle dolu."