Hürriyet yazarı Selvi'den ekonomi eleştirisi: Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum

"Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendisini ziyaret eden iş konseyi üyelerine, halkın 2022’nin ikinci yarısından itibaren ekonomideki rahatlamayı hissedeceğini söylemişti. Erdoğan, kimsesizlerin kimsesi olduğu için onu Pınarhisar Cezaevi’ne attılar ama bu millet onu Cumhurbaşkanı yaptı. Erdoğan, yoksulun, fakirin, fukaranın, dar gelirlinin refah düzeyini yükselttiği için şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazandı. Ama yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu yeni politika halka acı reçete anlamına gelir mi? Dilerim gelmez. Çünkü Türk siyasi hayatı vatandaşa acı reçete yazanlara ilişkin örneklerle dolu."