IKEA'dan Tokyo'da 'tiny house' projesi: 10 metrekarelik daireleri 1 dolardan ucuza kiralayacak

IKEA'dan Tokyo'da 'tiny house' projesi: 10 metrekarelik daireleri 1 dolardan ucuza kiralayacak

IKEA, Tokyo'da 10 metrekarelik daireleri 1 dolardan daha az maliyetle kiraya verecek. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 10 metrekarelik ‘tiny house’ları 86 cent’e (99 yen) kiralamaya başlayacak.Kiracı elektrik faturasını ödeyecekTüm mobilyaların IKEA ürünü olacağı dairede, kiracı kendi elektrik faturasını ödeyecek.CNN Business’ın aktardığına göre, Shinjuku bölgesinde yer alan daireler için 20 yaşın üzerindeki kiracılar 3 Aralık'a kadar başvurabilecek.IKEA, dairelerin 15 Ocak 2023 tarihine kadar kiraya verileceğini belirtti.Tiny house nedir?Sarah Susanka'nın 2007 de yayınladığı 'The not so big house' (O kadar büyük olmayan ev) kitabının, bu kavramın başlangıcı olduğu kabul edilir.Tiny House (küçük ev) genellikle 10 metrekare ile 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan evlere verilen isimdir.Bir evden daha fazla anlam taşıyan tiny house, bir yaşam biçimi olarak kabul edilir. Tüm dünyada ilgi gören, küçük ancak daha kullanışlı bir yaşam alanı yaratmasıyla avantaj sağlayan küçük evler, farklı boyut ve şekillerde inşa edilebiliyor.

