İklim aktivistlerinden 'Kara Cuma' eylemi: İngiltere'deki Amazon depolarını bastılar

'Extinction Rebellion' isimli iklim aktivist grubu mensupları olduğu öğrenilen kişiler, 'Kara Cuma' geleneğini, takıntılı harcama alışkanlıklarının somut bir örneği olarak nitelendirdi.Grup tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.Aktivistlerin, Doğu İngiltere'de yer alan Tilbury'deki bir Amazon deposunun girişini kapattığı ve üzerinde "'Kara Cuma' insanları ve gezegeni sömürüyor", "Amazon suçu" ve "Sonsuz büyüme, sonlu gezegen" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.Extinction Rebellion, Manchester, Newcastle ve Bristol gibi İngiliz şehirlerinin yanı sıra, Almanya ve Hollanda'da da eylemler düzenlendiğini açıkladı.Amazon'dan açıklama: Müşterilerimize yansıyabilecek muhtemel herhangi bir kesintiyi en aza indirmek için çalışıyoruzİngiltere'de ilk kez 2010 yılında 'Kara Cuma' indirim kampanyasına giden Amazon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere çapında büyük bir alan ağımız var ve müşterilerimize yansıyabilecek muhtemel herhangi bir kesintiyi en aza indirmek için çalışıyoruz" denildi.İklim aktivistlerinin eleştirilerine de yanıt veren şirket, iklim konusundaki sorumluluklarını 'oldukça ciddiye aldığını' savunarak şunları ekledi:
Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olarak anılan, yılbaşı öncesinde indirimli fiyatlarla yapılan alışveriş anlamına gelen 'Kara Cuma' kapsamında bir grup iklim aktivisti, dev online alışveriş şirketi Amazon'un İngiltere'deki 13 farklı deposuna baskın düzenledi.
'Extinction Rebellion' isimli iklim aktivist grubu mensupları olduğu öğrenilen kişiler, 'Kara Cuma' geleneğini, takıntılı harcama alışkanlıklarının somut bir örneği olarak nitelendirdi.
Grup tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
"'Kara Cuma', yaşanabilir bir gezegenle tutarlı olmayan bir aşırı tüketim takıntısını özetliyor. Amazon ve onun gibi şirketler hayatı kolaylaştırma arzumuzdan yararlandı ve doğal dünyanın geleceği pahasına aşırı tüketimciliği besledi."
Aktivistlerin, Doğu İngiltere'de yer alan Tilbury'deki bir Amazon deposunun girişini kapattığı ve üzerinde "'Kara Cuma' insanları ve gezegeni sömürüyor", "Amazon suçu" ve "Sonsuz büyüme, sonlu gezegen" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.
Extinction Rebellion, Manchester, Newcastle ve Bristol gibi İngiliz şehirlerinin yanı sıra, Almanya ve Hollanda'da da eylemler düzenlendiğini açıkladı.
I’ve been in Tilbury this morning where @ExtinctionR have been protesting at Amazon’s warehouse over their Black Friday sales, calling for the company to do more to fight climate change. There’s a rocket, loud music and protestors with their arms in concrete. pic.twitter.com/qMjTfNiqet
Amazon'dan açıklama: Müşterilerimize yansıyabilecek muhtemel herhangi bir kesintiyi en aza indirmek için çalışıyoruz
İngiltere'de ilk kez 2010 yılında 'Kara Cuma' indirim kampanyasına giden Amazon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere çapında büyük bir alan ağımız var ve müşterilerimize yansıyabilecek muhtemel herhangi bir kesintiyi en aza indirmek için çalışıyoruz" denildi.
İklim aktivistlerinin eleştirilerine de yanıt veren şirket, iklim konusundaki sorumluluklarını 'oldukça ciddiye aldığını' savunarak şunları ekledi:
"Bu sorumluluklara, karbon salınımımızı -Paris Anlaşması'nın öngördüğünden 10 yıl önce- 2040'a kadar sıfıra indirme hedefine olan bağlılığımız, güvenli ve modern iş çevresinde harika ödeme ve faydalar sağlamak, ve mağazamız üzerinden satış yapan on binlerce küçük İngiliz işletmecisini desteklemek de dahildir. Ancak biliyoruz ki, her zaman yapılacak daha fazla şey vardır."