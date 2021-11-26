https://tr.sputniknews.com/20211126/iklim-aktivistlerinden-black-friday-eylemi-ingilteredeki-amazon-depolarini-bastilar-1051176274.html

İklim aktivistlerinden 'Kara Cuma' eylemi: İngiltere'deki Amazon depolarını bastılar

İklim aktivistlerinden 'Kara Cuma' eylemi: İngiltere'deki Amazon depolarını bastılar

Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olarak anılan, yılbaşı öncesinde indirimli fiyatlarla yapılan alışveriş anlamına gelen 'Kara Cuma' kapsamında bir grup iklim... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T14:26+0300

2021-11-26T14:26+0300

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yaşam

black friday

iklim

amazon

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'Extinction Rebellion' isimli iklim aktivist grubu mensupları olduğu öğrenilen kişiler, 'Kara Cuma' geleneğini, takıntılı harcama alışkanlıklarının somut bir örneği olarak nitelendirdi.Grup tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.Aktivistlerin, Doğu İngiltere'de yer alan Tilbury'deki bir Amazon deposunun girişini kapattığı ve üzerinde "'Kara Cuma' insanları ve gezegeni sömürüyor", "Amazon suçu" ve "Sonsuz büyüme, sonlu gezegen" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.Extinction Rebellion, Manchester, Newcastle ve Bristol gibi İngiliz şehirlerinin yanı sıra, Almanya ve Hollanda'da da eylemler düzenlendiğini açıkladı.Amazon'dan açıklama: Müşterilerimize yansıyabilecek muhtemel herhangi bir kesintiyi en aza indirmek için çalışıyoruzİngiltere'de ilk kez 2010 yılında 'Kara Cuma' indirim kampanyasına giden Amazon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere çapında büyük bir alan ağımız var ve müşterilerimize yansıyabilecek muhtemel herhangi bir kesintiyi en aza indirmek için çalışıyoruz" denildi.İklim aktivistlerinin eleştirilerine de yanıt veren şirket, iklim konusundaki sorumluluklarını 'oldukça ciddiye aldığını' savunarak şunları ekledi:

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black friday, iklim, amazon