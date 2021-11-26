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https://tr.sputniknews.com/20211126/ingiltere-basbakani-johnsondan-gocmenleri-durdurmak-icin-5-maddelik-plan-1051164242.html
İngiltere Başbakanı Johnson'dan göçmenleri durdurmak için 5 maddelik plan
İngiltere Başbakanı Johnson'dan göçmenleri durdurmak için 5 maddelik plan
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göç krizine karşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 5 maddelik bir plan önerdi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T03:20+0300
2021-11-26T03:20+0300
dünya
fransa
ingiltere
boris johnson
emmanuel macron
göçmen krizi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi'nde 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 5 maddelik planın yer aldığı mektup gönderdi.Johnson mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde 'anında önemli bir etkisi' olacağını savundu.İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson'ın mektubundaki maddeler şöyle sıralandı: "Daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, ülkelerin birbirinin karasularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi, Manş Denizi'nin her iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma yapabilmek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-AB iade anlaşmasının yanı sıra Fransa ile de ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma."İadelerin hızlı bir şekilde yapılması durumunda 'insanların hayatlarını insan tacirlerine teslim etmelerinin önemli ölçüde azalacağını' savunan İngiltere Başbakanı, "Bu adımları atarak ve mevcut işbirliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kayıpları daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim" dedi.31 göçmen hayatını kaybetmiştiFransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu 31 göçmen hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) 'göç sorununa' ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/johnson-ve-macron-31-kisinin-oldugu-kaza-sonrasi-duzensiz-gocu-gorustu-1051129216.html
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fransa, ingiltere, boris johnson, emmanuel macron, göçmen krizi

İngiltere Başbakanı Johnson'dan göçmenleri durdurmak için 5 maddelik plan

03:20 26.11.2021
© REUTERS / Jessica Taylorİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Jessica Taylor
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göç krizine karşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 5 maddelik bir plan önerdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi'nde 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 5 maddelik planın yer aldığı mektup gönderdi.
Johnson mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde 'anında önemli bir etkisi' olacağını savundu.
İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson'ın mektubundaki maddeler şöyle sıralandı: "Daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, ülkelerin birbirinin karasularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi, Manş Denizi'nin her iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma yapabilmek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-AB iade anlaşmasının yanı sıra Fransa ile de ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma."
İadelerin hızlı bir şekilde yapılması durumunda 'insanların hayatlarını insan tacirlerine teslim etmelerinin önemli ölçüde azalacağını' savunan İngiltere Başbakanı, "Bu adımları atarak ve mevcut işbirliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kayıpları daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim" dedi.

31 göçmen hayatını kaybetmişti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu 31 göçmen hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) 'göç sorununa' ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.
AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" demişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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