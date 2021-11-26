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İngiltere, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
İngiltere, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T01:21+0300
2021-11-26T01:23+0300
koronavirüs
ingiltere
güney afrika
botsvana
seyahat kısıtlaması
koronavirüs
kovid-19
varyant
kırmızı liste
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz" ifadelerini kullandı.Yarın öğleden itibaren 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirten Javid, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti.Bakan Javid, daha sonra yaptığı açıklamada da bu ülkelerin; Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu bildirdi.Javid, bilim adamlarının yeni varyant konusunda 'son derece endişeli' olduğunu, bu varyanta ilişkin daha fazla şey öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini belirten Javid, mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini kaydetti.Javid, 6 ülkeyi kırmızı listeye eklemenin 'temkinli olmak, harekete geçmek ve sınırları korumaya çalışmak' olduğunu ifade etti.UKHSA da yeni varyanta ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'şimdiye kadar gördüğümüz en kötü varyant' değerlendirmesinde bulundu.Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'den uçuşlar yarın saat 12.00'den itibaren askıya alınacak ve pazar günü saat 16.00'dan sonra İngiltere'ye yeni gelenlerin de otellerde karantinaya alınması gerekecek.İngiltere'de şu ana kadar yeni Kovid-19 varyantına ilişkin vaka bildirilmedi.Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildiGüney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtilmişti.Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de bu virüse rastlandığı bilgisi verilmişti.'Süper varyant' olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilmişti.Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Düşük görülme sıklığı nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmayan bir tür olduğu tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/bilim-insanlari-uyardi-cok-sayida-mutasyonu-bulunan-bir-koronavirus-varyanti-kesfedildi-1051131962.html
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ingiltere, güney afrika, botsvana, seyahat kısıtlaması, koronavirüs, kovid-19, varyant, kırmızı liste

İngiltere, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

01:21 26.11.2021 (güncellendi: 01:23 26.11.2021)
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere - koronavirüs - Kovid-19
İngiltere - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Phil Noble
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İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde 'kırmızı listeye' aldı.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yarın öğleden itibaren 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirten Javid, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti.
Bakan Javid, daha sonra yaptığı açıklamada da bu ülkelerin; Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu bildirdi.
Javid, bilim adamlarının yeni varyant konusunda 'son derece endişeli' olduğunu, bu varyanta ilişkin daha fazla şey öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.
Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini belirten Javid, mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini kaydetti.
Javid, 6 ülkeyi kırmızı listeye eklemenin 'temkinli olmak, harekete geçmek ve sınırları korumaya çalışmak' olduğunu ifade etti.
UKHSA da yeni varyanta ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'şimdiye kadar gördüğümüz en kötü varyant' değerlendirmesinde bulundu.
Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'den uçuşlar yarın saat 12.00'den itibaren askıya alınacak ve pazar günü saat 16.00'dan sonra İngiltere'ye yeni gelenlerin de otellerde karantinaya alınması gerekecek.
İngiltere'de şu ana kadar yeni Kovid-19 varyantına ilişkin vaka bildirilmedi.

Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtilmişti.
Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de bu virüse rastlandığı bilgisi verilmişti.
'Süper varyant' olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilmişti.
Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Düşük görülme sıklığı nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmayan bir tür olduğu tahmin ediliyor.
labaratuvar-deney - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Koronavirüs bağışıklığına karşı yeni tehdit: 32 mutasyonlu Botsvana varyantı
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