https://tr.sputniknews.com/20211126/ispanyada-kovid-19-salgininda-artan-vakalarla-asilama-ve-onlemler-de-artiyor-1051167909.html

İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor

İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor

İspanya'da son iki haftadır yükselişe geçen koronavirüs vakaları beraberinde aşılamada hızlanmayı ve ek önlemleri de getirdi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T10:19+0300

2021-11-26T10:19+0300

2021-11-26T10:21+0300

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Avrupa'da Avusturya, Almanya, Belçika'daki kadar çok yüksek seviyelerde olmasa da İspanya'da da Kovid-19 salgınında yeni vaka ve ölü sayıları artışa geçti. Son 14 gün esas alınarak her 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısının 149'a çıktığı ülkede, günlük yeni vaka sayıları 9 binin üstüne çıkarken virüse bağlı can kaybı sayıları da 30-50 aralığında seyir ediyor. Vakaların en çok artış gösterdiği ülkenin kuzey ve doğusundaki özerk yönetimlerde, kapalı eğlence mekanlarında doluluk oranının yüzde 75 ile sınırlanmasının yanı sıra ek önlemler alındı. Katalonya, Aragon, Galisya, Balear Adaları, Navarra bölgeleri, Noel ve yılbaşı tatillerindeki yoğunlukları göz önünde tutarak 25 Kasım-7 Ocak tarihlerinde restoran, disko, konser alanı, müze veya kültür merkezlerine girişler için aşı sertifikası zorunluluğu getirdi. Bask ve Valensiya da benzer önlemler için harekete geçti. Aşılanmada 60 yaş üstüne üçüncü doz aşıya başlayan İspanya'da, nüfusun yüzde 9'u üçüncü doz aşıyı oldu, ikinci doz aşıyı olanların oranı da yüzde 89.2 (12 yaş üstünde bu sayı yüzde 90).

https://tr.sputniknews.com/20211126/almanyadaki-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-rekor-ustune-rekor-1051167615.html

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