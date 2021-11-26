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İstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın
İstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın
İstanbul’da sahte ilaç depolarına yapılan baskında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
ilaç
baskın
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Edinilen bilgiye göre, ilaç sahteciliği şebekesinin “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerde ürettikleri sahte ilaçları Türkiye piyasasına sürmeye hazırlandığı yönünde bir ihbar alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda ruhsatsız ve sağlıksız imalathanelerde Kovid-19 ilacı üretimi yapıldığını da belirleyen emniyet ekipleri, şebekenin bu ilaçların gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda sakladığını ve kuryeler aracılığı ile Türkiye geneline dağıtıldığını tespit etti.Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün 6 ayrı depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şebekenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gecekonudu mahallelerinde kiralanan depolarda yapılan aramalarda 450 bin adet Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Kovid-19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar olmak üzere 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri ile birlikte sahte ilaç yapımında kullanılan 150 litre kimyasal madde ve 1 av tüfeği ele geçirildi.Sertifika ve prospektüs bile düzenlemişlerYapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri ortaya çıktı. Çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs (kullanım kılavuzu) düzenlendikleri de tespit edilen şebekenin, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi oluşturdukları ve bunun üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği belirlendi.
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istanbul, ilaç, baskın

İstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın

13:10 26.11.2021
© İHAİstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın
İstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA
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İstanbul’da sahte ilaç depolarına yapılan baskında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilaç sahteciliği şebekesinin “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerde ürettikleri sahte ilaçları Türkiye piyasasına sürmeye hazırlandığı yönünde bir ihbar alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalarda ruhsatsız ve sağlıksız imalathanelerde Kovid-19 ilacı üretimi yapıldığını da belirleyen emniyet ekipleri, şebekenin bu ilaçların gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda sakladığını ve kuryeler aracılığı ile Türkiye geneline dağıtıldığını tespit etti.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün 6 ayrı depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şebekenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Gecekonudu mahallelerinde kiralanan depolarda yapılan aramalarda 450 bin adet Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Kovid-19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar olmak üzere 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri ile birlikte sahte ilaç yapımında kullanılan 150 litre kimyasal madde ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Sertifika ve prospektüs bile düzenlemişler

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri ortaya çıktı. Çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs (kullanım kılavuzu) düzenlendikleri de tespit edilen şebekenin, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi oluşturdukları ve bunun üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği belirlendi.
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