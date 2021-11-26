https://tr.sputniknews.com/20211126/iyi-partili-yilmazdan-resmi-gazete-aciklamasi-soyledigim-soz-operasyon-yapilmasini-engelledi-1051165307.html

İYİ Partili Yılmaz'dan 'Resmi Gazete' açıklaması: Söylediğim söz operasyon yapılmasını engelledi

İYİ Partili Yılmaz'dan 'Resmi Gazete' açıklaması: Söylediğim söz operasyon yapılmasını engelledi

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası ile ilgili “Bu gece bir şey olabilir” sözlerine ilişkin "Bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T06:01+0300

2021-11-26T06:01+0300

2021-11-26T06:01+0300

politika

durmuş yılmaz

merkez bankası

resmi gazete

iyi parti

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Durmuş Yılmaz’dan, bir hafta önce söylediği “Ben sizleri bu gece saat 12:00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz” sözlerine açıklık getirmesini istedi.Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, “Benim yaptığı şey, ortada bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor, yönetsel bir olumsuzluk, bunun bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi. Dediğim gibi herhangi bir duyumum yok, herhangi bir şeyim yok, sadece Merkez Bankası’yla ilgili yapılan operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Ama dediğim gibi, bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hâlâ ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğin ortadan kaldırılması” dedi.“Nasıl bir operasyon” sorularının gelmesi üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20211120/iyi-partili-durmus-yilmazdan-resmi-gazete-ozru-bakan-ongorum-gerceklesmedi-1050991622.html

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durmuş yılmaz, merkez bankası, resmi gazete, iyi parti