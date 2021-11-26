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İYİ Partili Yılmaz'dan 'Resmi Gazete' açıklaması: Söylediğim söz operasyon yapılmasını engelledi
İYİ Partili Yılmaz'dan 'Resmi Gazete' açıklaması: Söylediğim söz operasyon yapılmasını engelledi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası ile ilgili “Bu gece bir şey olabilir” sözlerine ilişkin "Bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T06:01+0300
2021-11-26T06:01+0300
politika
durmuş yılmaz
merkez bankası
resmi gazete
iyi parti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Durmuş Yılmaz’dan, bir hafta önce söylediği “Ben sizleri bu gece saat 12:00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz” sözlerine açıklık getirmesini istedi.Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, “Benim yaptığı şey, ortada bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor, yönetsel bir olumsuzluk, bunun bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi. Dediğim gibi herhangi bir duyumum yok, herhangi bir şeyim yok, sadece Merkez Bankası’yla ilgili yapılan operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Ama dediğim gibi, bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hâlâ ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğin ortadan kaldırılması” dedi.“Nasıl bir operasyon” sorularının gelmesi üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20211120/iyi-partili-durmus-yilmazdan-resmi-gazete-ozru-bakan-ongorum-gerceklesmedi-1050991622.html
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durmuş yılmaz, merkez bankası, resmi gazete, iyi parti

İYİ Partili Yılmaz'dan 'Resmi Gazete' açıklaması: Söylediğim söz operasyon yapılmasını engelledi

06:01 26.11.2021
© AAİYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası ile ilgili “Bu gece bir şey olabilir” sözlerine ilişkin "Bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hâlâ ortadan kaldırmadı" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Durmuş Yılmaz’dan, bir hafta önce söylediği “Ben sizleri bu gece saat 12:00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz” sözlerine açıklık getirmesini istedi.
Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, “Benim yaptığı şey, ortada bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor, yönetsel bir olumsuzluk, bunun bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi. Dediğim gibi herhangi bir duyumum yok, herhangi bir şeyim yok, sadece Merkez Bankası’yla ilgili yapılan operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Ama dediğim gibi, bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hâlâ ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğin ortadan kaldırılması” dedi.
“Nasıl bir operasyon” sorularının gelmesi üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:
“Merkez Bankası yönetimi gece saat 12:00’den sonra başkan yardımcıları vesaireleri görevden alındı. Bu tür operasyonlar da gece bu saatten sonra yapılıyor. Henüz Hazine ve Maliye Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki görüş farklılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz. İnşallah bu yapılacak olan operasyon burada kalır, dolayısıyla benim temennim de odur. Bu, Türk Lirası'na bir de istikrar kazandırır. Ama bu henüz ortadan kalkmış değil. Bunu siz kendi partiniz içinde benden gayet iyi biliyorsunuz.”
İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
TÜRKİYE
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Bakan öngörüm gerçekleşmedi
20 Kasım, 18:01
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