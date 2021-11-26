Jessie J düşük yaptığını açıkladı

"Kendi bebeğimin olmasına karar verdim. Çünkü bu hep istediğim bir şeydi ve hayat kısa. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve asla unutmayacağım bir deneyimdi. Biliyorum ki bunu yeniden deneyimleyeceğim. Hala şoktayım, üzüntüm çok büyük. Ama güçlü olduğumu biliyorum ve iyi olacağımı biliyorum. Biliyorum ki dünyanın her yerinden milyonlarca kadın bu acıyı ve daha kötüsünü hissetti. Tanıdığım tanımadığım herkesle bağ kurmuş hissediyorum. Bu, dünyanın en yalnız hissettiren duygusu."