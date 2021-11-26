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Jessie J düşük yaptığını açıkladı
Jessie J düşük yaptığını açıkladı
İngiliz şarkıcı Jessie J, düşük yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki sanatçı, konuya dair yaptığı paylaşımın ardından ünlü isimlerden ve sevenlerinden yüzlerce... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T15:32+0300
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yaşam
jessie j
hamilelik
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'Price Tag' ve 'Domino' gibi hit parçalarıyla tanınan ünlü şarkıcı Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı.10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, hislerini şu sözlerle ifade etti:Şair Şeyda Noir'den alıntı yapan ünlü sanatçı şu ifadelere yer verdi:
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jessie j, hamilelik

Jessie J düşük yaptığını açıkladı

15:32 26.11.2021 (güncellendi: 15:35 26.11.2021)
© SputnikJessie J
Jessie J - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik
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İngiliz şarkıcı Jessie J, düşük yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki sanatçı, konuya dair yaptığı paylaşımın ardından ünlü isimlerden ve sevenlerinden yüzlerce destek mesajı aldı.
'Price Tag' ve 'Domino' gibi hit parçalarıyla tanınan ünlü şarkıcı Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı.
10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, hislerini şu sözlerle ifade etti:

"Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu yazdığıma pişman olabilirim veya olmayabilirim, aslında bilmiyorum. Tek bildiğim bu gece şarkı söylemek istediğim. Kederden ya da süreçten kaçtığım için değil, bu gece şarkı söylemenin bana yardımcı olacağını bildiğim için. Bazı insanların konserimi iptal etmem gerektiğini düşüneceğini biliyorum. Şarkı söylemeye gençken neşe için, ruhumu doldurmak ve hiç değişmeyen öz sevgi terapisi için başladım ve bunu kendi yolumdan gitmeliyim."

"Kendi bebeğimin olmasına karar verdim. Çünkü bu hep istediğim bir şeydi ve hayat kısa. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve asla unutmayacağım bir deneyimdi. Biliyorum ki bunu yeniden deneyimleyeceğim. Hala şoktayım, üzüntüm çok büyük. Ama güçlü olduğumu biliyorum ve iyi olacağımı biliyorum. Biliyorum ki dünyanın her yerinden milyonlarca kadın bu acıyı ve daha kötüsünü hissetti. Tanıdığım tanımadığım herkesle bağ kurmuş hissediyorum. Bu, dünyanın en yalnız hissettiren duygusu."

Şair Şeyda Noir'den alıntı yapan ünlü sanatçı şu ifadelere yer verdi:
"Bazen işe yaraması için yeterli olmaz ve sorun değil. Bu, başarısız olduğun anlamına gelmiyor."
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