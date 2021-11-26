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https://tr.sputniknews.com/20211126/kadikoy-metrosunda-kadin-yolcuyu-bicakla-tehdit-eden-saldirganin-halasi-suc-dosyasi-kabarik-1051185724.html
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırganın halası: Suç dosyası kabarık
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırganın halası: Suç dosyası kabarık
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T18:47+0300
2021-11-26T18:49+0300
metro
türkiye
saldırı
bıçak
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunun Bostancı durağında iki gün önce gerçekleşen saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde saldırgan Emrah Yılmaz elindeki ekmek bıçağını metroda seyahat eden Senanur Damgacı'ya doğru savurarak küfrediyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından halktan tepkiler yükseldi, Yılmaz tutuklandı.Yılmaz'ın halası Aynur Yılmaz, ailenin yıllardır yaşadığı süreci halktv.com.tr'ye anlattı. Yılmaz'ın anlatımlarına ve paylaştığı belgelere göre, yeğeni Emrah yıllardır uyuşturucu kullanıyor, torbacılık yapıyor ve uyuşturucu parası bulabilmek için ailesine şiddet uyguluyor.Babasına bıçakla saldırdıYaşanılanlardan dolayı ailece çok üzgün olduklarını belirten Aynur Yılmaz, yeğeni Emrah Yılmaz'ın bir gün eve alkollü gelerek kas hastası annesine şiddet uyguladığını, babasının araya girmesi üzerine bıçakla babasına da saldırdığını anlattı. Bu ve bunun gibi pek çok olayda polise başvurduklarını ancak polisin her seferinde yeğenini serbest bıraktığını belirtti.'Kız kardeşini kaçırdı, serbest bırakıldı'Hala Aynur Yılmaz'ın anlatımına göre, yeğeni uyuşturucu parası bulabilmek için kız kardeşini de kaçırdı. Yaklaşık 48 saat rehin tuttuğu kız kardeşinini kullanarak kendi ailesinden fidye istedi. Aile, polise başvurduktan sonra Emrah Yılmaz'ın tutuklanmasını ve ceza almasını bekliyor. Ancak "Kıza zarar vermemiş" diyerek serbest bırakılıyor.Hala Yılmaz, yeğeninin evdeki eşyaları da uyuşturucu parası için sattığını söylüyor.Kaymakam yazı yazdıAynur Yılmaz, yeğeninin durumunu Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile de görüştüklerini söyledi. Haziran ayında kaymakamlığa başvurduklarını yeğeninin tedaviye ihtiyacı olan bir uyuşturcu bağımlısı ve satıcısı olduğunu anlatıyor. Bunun üzerine Kaymakam Meftun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Emrah Yılmaz'ın İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğine sevki için bir yazı yazıyor. Ancak Aynur Yılmaz'ın aktarımına göre, ertesi gün eve gelen iki polise Emrah Yılmaz, "Ben yarın teslim olacağım" diyor ve polisler evden ayrılıyor. Bir daha da kimse gelip sormuyor, Emrah Yılmaz da teslim olmuyor.'Kimsenin umurunda değil'Yeğeni Emrah Yılmaz için devletin her kademesine başvurduklarını anlatan hala Yılmaz, "Kimsenin umurunda değil. İnsanlar nereye başvursa bir sonuç gelmedi, yok. Devletten bir sonuç yok" dedi.'Beni bırakacaklar'Hala Yılmaz bunun yanı sıra, bir olay yaşandığında Emrah Yılmaz'ın "Polisi arasanız da bir şey olmayacak ki, beni bırakacaklar" dediğini aktardı ve sürekli serbest bırakılan yeğeninin polis bağlantılı olarak korunduğunu düşündüklerini söyledi.'Özür diliyorum'"Ben, ailem ve kendi adıma, Senanur Damgacı ve ailesinde özür diliyorum. Tüm Türkiye'deki kadınlardan özür diliyorum" diyen hala kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirtti.'Böyle yetiştirmedik'Sosyal medyada kendilerine gelen hakaretlerden dolayı da üzgün olduklarını söyleyen Aynur Yılmaz, "Biz Emrah'ı böyle yetiştirmedik, engellemek için de her şeyi yaptık" sözleriyle kendilerinin de mağdur olduğunu aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/istanbulda-metroda-kadin-yolcuyu-bicakla-tehdit-eden-saldirgan-yakalandi-1051130483.html
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metro, saldırı, bıçak

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırganın halası: Suç dosyası kabarık

18:47 26.11.2021 (güncellendi: 18:49 26.11.2021)
© İHAmetro
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın halası Aynur Yılmaz, suç dosyası kabarık yeğeninin bunun gibi birçok olayda ceza almadan kurtulduğunu söyledi.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunun Bostancı durağında iki gün önce gerçekleşen saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde saldırgan Emrah Yılmaz elindeki ekmek bıçağını metroda seyahat eden Senanur Damgacı'ya doğru savurarak küfrediyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından halktan tepkiler yükseldi, Yılmaz tutuklandı.
Yılmaz'ın halası Aynur Yılmaz, ailenin yıllardır yaşadığı süreci halktv.com.tr'ye anlattı. Yılmaz'ın anlatımlarına ve paylaştığı belgelere göre, yeğeni Emrah yıllardır uyuşturucu kullanıyor, torbacılık yapıyor ve uyuşturucu parası bulabilmek için ailesine şiddet uyguluyor.

Babasına bıçakla saldırdı

Yaşanılanlardan dolayı ailece çok üzgün olduklarını belirten Aynur Yılmaz, yeğeni Emrah Yılmaz'ın bir gün eve alkollü gelerek kas hastası annesine şiddet uyguladığını, babasının araya girmesi üzerine bıçakla babasına da saldırdığını anlattı. Bu ve bunun gibi pek çok olayda polise başvurduklarını ancak polisin her seferinde yeğenini serbest bıraktığını belirtti.

'Kız kardeşini kaçırdı, serbest bırakıldı'

Hala Aynur Yılmaz'ın anlatımına göre, yeğeni uyuşturucu parası bulabilmek için kız kardeşini de kaçırdı. Yaklaşık 48 saat rehin tuttuğu kız kardeşinini kullanarak kendi ailesinden fidye istedi. Aile, polise başvurduktan sonra Emrah Yılmaz'ın tutuklanmasını ve ceza almasını bekliyor. Ancak "Kıza zarar vermemiş" diyerek serbest bırakılıyor.
Hala Yılmaz, yeğeninin evdeki eşyaları da uyuşturucu parası için sattığını söylüyor.

Kaymakam yazı yazdı

Aynur Yılmaz, yeğeninin durumunu Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile de görüştüklerini söyledi. Haziran ayında kaymakamlığa başvurduklarını yeğeninin tedaviye ihtiyacı olan bir uyuşturcu bağımlısı ve satıcısı olduğunu anlatıyor. Bunun üzerine Kaymakam Meftun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Emrah Yılmaz'ın İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğine sevki için bir yazı yazıyor. Ancak Aynur Yılmaz'ın aktarımına göre, ertesi gün eve gelen iki polise Emrah Yılmaz, "Ben yarın teslim olacağım" diyor ve polisler evden ayrılıyor. Bir daha da kimse gelip sormuyor, Emrah Yılmaz da teslim olmuyor.

'Kimsenin umurunda değil'

Yeğeni Emrah Yılmaz için devletin her kademesine başvurduklarını anlatan hala Yılmaz, "Kimsenin umurunda değil. İnsanlar nereye başvursa bir sonuç gelmedi, yok. Devletten bir sonuç yok" dedi.

'Beni bırakacaklar'

Hala Yılmaz bunun yanı sıra, bir olay yaşandığında Emrah Yılmaz'ın "Polisi arasanız da bir şey olmayacak ki, beni bırakacaklar" dediğini aktardı ve sürekli serbest bırakılan yeğeninin polis bağlantılı olarak korunduğunu düşündüklerini söyledi.

'Özür diliyorum'

"Ben, ailem ve kendi adıma, Senanur Damgacı ve ailesinde özür diliyorum. Tüm Türkiye'deki kadınlardan özür diliyorum" diyen hala kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirtti.

'Böyle yetiştirmedik'

Sosyal medyada kendilerine gelen hakaretlerden dolayı da üzgün olduklarını söyleyen Aynur Yılmaz, "Biz Emrah'ı böyle yetiştirmedik, engellemek için de her şeyi yaptık" sözleriyle kendilerinin de mağdur olduğunu aktardı.
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
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