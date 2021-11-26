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Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı, tedavi... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:26+0300
2021-11-26T17:26+0300
türkiye
keçiören
çocuk
ölüm
patlama
vefat
tüp
onbirler apartmanı
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Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım'da saat 22.55'te mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana gelmiş, bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden 5 yaşındaki Husame Kılı ise hastanede tedavi altında alınmıştı.Edinilen bilgiye göre, durumu ağır olan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, dün yaşamını kaybetti.Hamile olan annenin ise tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/mansur-yavas-acikladi-ankarada-apartmandaki-patlamanin-nedeni-belli-oldu-1050953469.html
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keçiören, çocuk, ölüm, patlama, vefat, tüp, onbirler apartmanı

Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

17:26 26.11.2021
© AAKeçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım'da saat 22.55'te mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana gelmiş, bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.
Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden 5 yaşındaki Husame Kılı ise hastanede tedavi altında alınmıştı.
Edinilen bilgiye göre, durumu ağır olan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, dün yaşamını kaybetti.
Hamile olan annenin ise tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.
Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
YAŞAM
Mansur Yavaş açıkladı: Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni belli oldu
19 Kasım, 10:04
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