https://tr.sputniknews.com/20211126/kendisini-uyaran-polisin-sirtina-caki-sapladi--1051172527.html

Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı

Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı

İzmir'in Bornova ilçesinde M.G. (33), kendisini uyaran polis memuru Erol Yavuz Yiğit'in (44) sırtına çakı sapladı. Yaralı Yiğit, kaçan şüpheliyi etkisiz hale... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T12:49+0300

2021-11-26T12:49+0300

2021-11-26T12:52+0300

polis

türkiye

izmir

saldırı

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Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli asayiş ekipleri, iddiaya göre, caddedeki fırından alışveriş yaparken sokakta bağırmaya başlayan şüphelinin yanına gidip, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle susması için uyardı. Uyarı üzerine M.G., sinirlenip cebinden çıkardığı çakıyla polis memuru Erol Yavuz Yiğit'e saldırdı.Şüpheli, Yiğit'in sırtına çakıyı saplayıp kaçtı. Yiğit'in yanındaki meslektaşı da M.G.'yi kovaladı. Bu sırada Yiğit, M.G.'yi durdurmak için bacağından vurdu. Ekiplerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Yiğit, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, M.G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan polis memuru ile şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/kucukcekmecede-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1051122607.html

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polis, izmir, saldırı