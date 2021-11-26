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Kenti ayağa kaldıran mesaj: 'Radyoaktif serpinti tehlikesi var, derhal sığınağa gidin'
Kenti ayağa kaldıran mesaj: 'Radyoaktif serpinti tehlikesi var, derhal sığınağa gidin'
Kırklareli’nde vatandaşların cep telefonuna AFAD'dan "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:08+0300
2021-11-26T16:08+0300
yaşam
türkiye
afad
kırklareli
sığınak
mesaj
afet
valilik
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Kırklareli’nde ‘Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın’ mesajı vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Cep telefonlarına AFAD tarafından, "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı geldi.Kentte yaşayan Erdem Köse, telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, “AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm” dedi. Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi. Valilik de açıklama yaptıKonuyla ilgili Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır. Bu kapsamda belirtilen zaman dilimlerinde sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar yapılarak, deneme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşların endişe ve korkuya kapılmaması önemle rica olunur" denildi.
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türkiye, afad, kırklareli, sığınak, mesaj, afet, valilik

Kenti ayağa kaldıran mesaj: 'Radyoaktif serpinti tehlikesi var, derhal sığınağa gidin'

16:08 26.11.2021
© İHA / HÜSEYİN ÇANLIKırklareli’nde vatandaşların cep telefonuna AFAD'dan "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin" mesajı geldi.
Kırklareli’nde vatandaşların cep telefonuna AFAD'dan Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin mesajı geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Kırklareli’nde vatandaşların cep telefonuna AFAD'dan "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı geldi. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan mesajın test amaçlı atıldığı belli oldu.
Kırklareli’nde ‘Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın’ mesajı vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.
Cep telefonlarına AFAD tarafından, "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı geldi.
Kentte yaşayan Erdem Köse, telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, “AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm” dedi.
Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.

Valilik de açıklama yaptı

Konuyla ilgili Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır. Bu kapsamda belirtilen zaman dilimlerinde sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar yapılarak, deneme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşların endişe ve korkuya kapılmaması önemle rica olunur" denildi.
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