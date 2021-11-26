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Kılıçdaroğlu: Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?
Kılıçdaroğlu: Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış töreninde, "Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?"... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, ibb

Kılıçdaroğlu: Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?

15:06 26.11.2021 (güncellendi: 15:13 26.11.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış töreninde, "Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?
Belediye başkanlarımız kendi beldelerinde bir çocuğun yatağa aç girdiğini görürse, tamamına yardım için koşmak bizim görevimizdir. İki dünyamız oluştu, bir sarayın dünyası bir de dışındaki
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