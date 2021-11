Kılıçdaroğlu: En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir sürece girecek

https://tr.sputniknews.com/20211126/kilicdaroglu-en-gec-6-ay-icinde-ekonominin-carklari-saglikli-bir-surece-girecek-1051185555.html

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı.Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul’un kadim bir kent olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:İstanbul’un son dönemde “beton ormanına” dönüştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, “Böyle bir İstanbul’u Sayın Başkan devraldı. Şimdi yeşil alanlar yaratmaya çalışıyorsun. İstanbulluya hizmet ediyorsun. İstanbullunun yeşil görmesi, doğayla barışık olması için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Bu çabaya sadece ben değil, sadece Sayın Genel Başkanım değil, aslında bu çabaya bütün Türkiye tanık. O açıdan verilen mücadele, gösterilen çaba hepimizin takdirindedir” diye konuştu. Açılışını yaptıkları tesisin çevre için önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu tesiste doğa korunmuş oluyor. Sera gazı salınımı azalmış oluyor. Yine iklim için son derece değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza enerji sağlıyor aynı zamanda. Enerji hatlarına giden parayı azaltıyoruz. Belediye de buradan bir şeyler kazanıyor. Artı istihdam yaratıyorsunuz” ifadelerini kullandı.'Benim parasını ödediğim bir yatırımın maliyetini, ben neden bilmeyeyim?'Kılıçdaroğlu, bunları anlatmasının sebebine, şu sözlerle açıklık getirdi:Millet İttifakı belediyelerinin ana hedefinin, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu bilgileri paylaştı:Millet İttifakı belediyelerinin, Türkiye genelindeki insanların tamamının yardımına koşmak için hazır olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:“Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemeyiz. Hiçbir annenin, çocuğunun yatağa aç yatırmasını istemeyiz. Onun vebalini birileri çeker ama biz, o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir. İktidar sahipleri bunun farkında değil. Emin olun farkında değiller. İki dünya oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz, halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Az kaldı. Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek ve Türkiye, yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir sürece girecek. Bu memlekete huzuru, bu memlekete bereketi, bu memlekete güzelliği getirmeye kararlıyız. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz var, imkanımız var. Eğer biz İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da. Eskişehir'de, İzmir'de çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye'yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize.”

