https://tr.sputniknews.com/20211126/kirgizistanda-darbe-girisimi-onlendi-1051173061.html

Kırgızistan’da darbe girişimi önlendi

Kırgızistan’da darbe girişimi önlendi

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişiminin önlendiğini duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T13:10+0300

2021-11-26T13:10+0300

2021-11-26T13:10+0300

dünya

kırgızistan

askeri darbe

sooronbay ceenbekov

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Komitenin basın dairesinin sözcüsü, “İçişleri Bakanlığı ile birlikte gelecek parlamento seçimlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında sosyo-politik istikrarı bozmak için provokasyon planlayan bir grup hakkında bilgiye ulaşıldı” ifadelerini kullandı.Milletvekilleri ve eski üst düzey devlet görevlileri tarafından yönetilen bu grup, başkent Bişkek’te kitlesel protestolar düzenlemeyi planlıyor ve bu sırada seçimlerde mağlup olan tarafların desteğini almayı umuyordu. Bu amaçla da grup, agresif nitelikli yaklaşık bin genci yanlarına almıştı.Gençlerin devlet kurumlarına karşı ideolojik olarak işlenmesi için sistematik görüşmeler gerçekleştiriliyor, kitlesel protestoların provoke edilmesi yönünde planlar görüşülüyor ve bunun sonucunda da iktidarın zorla ele geçirilmesi hedefleniyordu.Aramalar neticesinde grubun kaldığı yerde suça hazırlanıldığını kanıtlayan belgeler, ateşli silahlar, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundu, 15 kişi gözaltına alındı.Kırgızistan’da Ekim 2020’de parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler sonrasında ülkede kitlesel protestolar gerçekleştirildi. Bunun sonucunda seçim sonuçları iptal edildi, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti. Ülkede 28 Kasım’da da milletvekillerini seçmeye yönelik yeni seçimler düzenlenecek.

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