https://tr.sputniknews.com/20211126/kremlinden-olasi-putin-biden-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1051184133.html

Kremlin’den olası Putin-Biden görüşmesi hakkında açıklama

Kremlin’den olası Putin-Biden görüşmesi hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki olası görüşme üzerinde konuşulduğunu, henüz bir netlik... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T17:35+0300

2021-11-26T17:35+0300

2021-11-26T17:35+0300

dünya

vladimir putin

joe biden

rusya-abd ilişkileri

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Gazetecilere konuşan Peskov, “Görüşmeyle ilgili henüz bir netlik oluşmadı. Üzerinde konuşuluyor” ifadelerini kullandı.Peskov, Putin’e koronavirüs salgını ve Kemerovo bölgesinde 50’den fazla kişinin ölümüne sebep olan maden kazası hakkında bilgi verildiğini söyledi.Peskov, Rusya da dahil olmak üzere küresel piyasalarda dalgalanmaların olduğunu, ancak endişelenmek için bir neden olmadığını ifade etti.Peskov, Sırbistan’a bin metre küp gaz fiyatını altı ay daha 270 dolar seviyesinde tutacağını ekledi.‘FSİN Başkanı kendi başvurusu neticesinde görevden alındı’Peskov, Rusya Federal Cezaevi Servisi Başkanı (FSİN) Aleksandr Kalaşnikov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alınması hakkında da açıklama yaptı.Mahkumlara yönelik işkence ve şiddet içeren görüntüler ile Kalaşnikov’un görevden alınması arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “İki konu arasında doğrudan bağlantı kurmayacağım. Bu, FSİN Başkanı’nın doğrudan kendi başvurusu neticesinde gerçekleşti” dedi.İlgili makamlar ve savcılığın olanları doğrulamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Peskov, “Orada gerçekten birtakım sorunlar var. Ancak tekrar ediyorum, bunun için kendisi başvurdu” ifadelerini kullandı.Sonbaharda Saratov Federal Cezaevi Servisi, YouTube’da yayınlanan ve mahkumlara yönelik işkence ve şiddet içeren görüntülerle gündeme gelmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211122/lavrov-olasi-putin-biden-gorusmesinde-ukrayna-konusu-ele-alinacak-1051034161.html

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vladimir putin, joe biden, rusya-abd ilişkileri