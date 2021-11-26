https://tr.sputniknews.com/20211126/luks-araclarin-parcalarini-calan-saniklara-183-yila-kadar-hapis-istemiyle-dava-acildi-1051185991.html

Lüks araçların parçalarını çalan sanıklara 183 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Lüks araçların parçalarını çalan sanıklara 183 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul’da başkaları adına kiraladıkları araçlarla lüks bir markanın araçlarının camlarını kırarak, özellikli parçaları çaldıkları iddia edilen 7 sanık... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T18:49+0300

2021-11-26T18:49+0300

2021-11-26T18:49+0300

türkiye

hırsız

araba

mahkeme

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karar

lüks araç

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hapis

sanık

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde sadece lüks bir markaya ait araçların camlarını kıran kişilerin, araçlardaki maddi değerleri yüksek hayalet gösterge, NBT ekran ve ön konsol gibi parçaları çaldığını tespit etti.Bu kişilerin başkaları adına kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları, aynı gün park halindeki başka otomobillerden çaldıkları plakaları bu araçlara taktıkları belirlendi.Yapılan soruşturmada, suç işledikleri saatleri polislerin değişim vakitlerine denk getiren şüphelilerin, dikkati çekmemek için eylemlerini insanların işlerine gittikleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kısa süre sonra olay yerlerine yakın noktalarda alıcılara sattıkları ortaya çıktı.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 hırsızlık şüphelisi, bu kişilere kiralık araç temin eden 2 şüpheli ile çalınan malzemeleri satın alan bir kişiyi gözaltına aldı.Lüks bir markaya ait araçlar hedef alındıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.Toplam 7 sanığın eylemlerine detaylı şekilde yer verilen iddianamede, şahsi ve kiralık araçlara cam filmi çektiren sanıkların yakıt alırken bile petrol istasyonunda araçlarından inmedikleri ve yakıt ücretini araçlarının camını aralayarak yüzlerini göstermeden ödeme yaptıkları aktarıldı.Sanıkların ikamet ettikleri yerlerde takma isim kullandıklarına, adreslerini sık sık değiştirdiklerine yer verilen iddianamede, bu kişilerin yine başkaları adına çıkartılmış telefon hatlarını kullandıkları belirtildi.İddianamede, sanıkların sadece lüks bir markaya ait araçları hedef aldıkları vurgulanarak araçların camlarını kırarak, ön konsol, gösterge paneli, ses sistemi, kablolar, hayalet ekran, hayalet gösterge, vites konsolu, klima göstergeleri, ön göğüs kısmı, elektronik aksam ile plakaları çaldıkları aktarıldı.İstenen cezalarSanıklardan Murat U, Doğuş K, Can G. ve Gül U'nun kiralık araçlarla "nitelikli hırsızlık" suçunu işledikleri, Bekir S. ve Uğurcan A'nın ise hırsızlıkta kullanmaları amacıyla diğer araçları kiralayarak yardımda bulunduğu, Tarık D'nin ise çalınan malları satın alarak suç eşyasının satın alınması suçunu işlediği kaydedildi.İddianamede, sanıklar Murat U. ve Doğuş K. hakkında 15 kez "nitelikli hırsızlık" ve 13 kez "mala zarar verme" suçlarından 75'er yıldan 183'er yıla kadar, sanıklardan Uğurcan A. hakkında 12 kez "nitelikli hırsızlık" suçundan 28 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası istendi.Sanıklar Can G. ve Gül U. hakkında 3 kez "nitelikli hırsızlık" suçundan 13’er yıldan 27’şer yıla kadar hapis istenilen iddianamede, Tarık D'nin ise "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 15 yıla kadar, Bekir S'nin ise 3 kez "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İddianamenin gönderildiği mahkemece kabul edilmesiyle sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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