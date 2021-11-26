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Madonna, Instagram'a tepki gösterdi: Kırk yıllık cinsiyetçiliğe rağmen akıl sağlığımı korudum
15:47 26.11.2021 (güncellendi: 16:11 26.11.2021)
© AP Photo / John Shearer31 Mayıs Dünya Sarışınlar Günü
© AP Photo / John Shearer
ABD'li şarkıcı Madonna, bu hafta Instagram hesabında topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükledi. Madonna, Instagram yönetimini cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve yapımcı Madonna, Instagram'da meme ucunun göründüğü fotoğrafların 'topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' kaldırılmasına tepki gösterdi.
Meme ucunu sansürleyerek yeniden paylaşan Madonna, gönderinin açıklamasını da boş bırakmadı. Sosyal medya platformunun çıplaklık kurallarını sert bir dille eleştiren Madonna, Amerikan Şükran Günü bayramının hikayesine atıfta bulunarak, herhangi bir uyarı yapılmadan fotoğraflarının kaldırılamasına tepki gösterdi:
"Instagram’ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum…
Engellemenin nedeni meme ucumun küçük bir kısmının görülmesiydi. Bir kadının vücudunun meme ucu hariç, her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor.
Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen meme ucu! Bir erkeğin meme ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?!
Peki ya hiçbir yerde sansürlenmeyen kadının k**ı?
63 yaşındaki sanatçı, "Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim” dedi ve ekledi:
"İngiliz sömürgecilerin Plymouth şehrine geldiklerinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderililerle barışçıl bir şekilde hasat şenliği yaptıklarına inandığımız 'Şükran Günü' yalanlarıyla müthiş zamanlama! Tanrı Amerika'yı korusun!"
Meme ucunu sansürleyerek yeniden paylaşan Madonna, gönderinin açıklamasını da boş bırakmadı. Sosyal medya platformunun çıplaklık kurallarını sert bir dille eleştiren Madonna, Amerikan Şükran Günü bayramının hikayesine atıfta bulunarak, herhangi bir uyarı yapılmadan fotoğraflarının kaldırılamasına tepki gösterdi:
"Instagram’ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum…
Engellemenin nedeni meme ucumun küçük bir kısmının görülmesiydi. Bir kadının vücudunun meme ucu hariç, her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor.
Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen meme ucu! Bir erkeğin meme ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?!
Peki ya hiçbir yerde sansürlenmeyen kadının k**ı?
63 yaşındaki sanatçı, "Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim” dedi ve ekledi:
"İngiliz sömürgecilerin Plymouth şehrine geldiklerinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderililerle barışçıl bir şekilde hasat şenliği yaptıklarına inandığımız 'Şükran Günü' yalanlarıyla müthiş zamanlama! Tanrı Amerika'yı korusun!"
Şükran Günü’nün tarihi Plymouth şehrinde Wampanoag kabilesine mensup Kızılderili ve İngiliz sömürgecilerin üç gün süren bir hasat şenliğine dayanıyor. Hikayeye göre 1621 yılında gelen İngiliz sömürgeciler ve yerli Kızılderililer o gün hindi, ekmek, meyve gibi yiyecekleri paylaşarak 'kaynaşıyor.'
Öte yandan Şükran günü, Amerikalı yerliler arasında Yas Günü olarak kabul ediliyor.
Instagram’ın resmi Topluluk Kuralları, platformda çıplaklığa izin verilmediğini ve dişi meme ucunun bu şemsiyenin altına dahil edildiğini ifade ediyor.
Öte yandan Şükran günü, Amerikalı yerliler arasında Yas Günü olarak kabul ediliyor.
Instagram’ın resmi Topluluk Kuralları, platformda çıplaklığa izin verilmediğini ve dişi meme ucunun bu şemsiyenin altına dahil edildiğini ifade ediyor.