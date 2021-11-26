https://tr.sputniknews.com/20211126/mahfi-egilmez-fiyat-artisi-olacak-diye-evler-bakkal-dukkanina-dondu-1051165753.html

Mahfi Eğilmez: Fiyat artışı olacak diye evler bakkal dükkanına döndü

Mahfi Eğilmez: Fiyat artışı olacak diye evler bakkal dükkanına döndü

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’de geleceğe dönük tahmin yapmanın zor olduğunu belirterek “Kahve falı gibi; bir yol görünüyor, nereye gittiğini bilmiyoruz”... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T07:04+0300

2021-11-26T07:04+0300

2021-11-26T07:04+0300

ekonomi

tüik

enflasyon

faiz

mahfi eğilmez

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Eski Hazine Müsteşarı ve İktisatçı Eğilmez, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen çevrimiçi “Ekonomi Buluşmaları: 2022’ye Girerken Türkiye Ekonomisi” toplantısında konuştu.Eğilmez, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokrasi ve güçler ayrımı, bağımsız Merkez Bankası ve TÜİK, Varlık Fonu’nun kaldırılması gibi yapısal reformlar yapılmazsa, 2022’nin önceki yıllardan farklı olmayacağını vurguladı. Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Eğilmez, "2001 krizinden hemen sonra bankalardaki her 100 liralık mevduatın 57 lirası dövizdi. Şu anda her 100 liranın 56.5 lirası dövizde. Krizden hemen sonraki noktaya gelmişiz. Türk insanının kendi parasına olan güveni oldukça azalmış, bu ciddi bir sorun" dedi. 'TÜİK’i savunmayı bıraktım'"Türkiye’nin batmasını engel olan tek şey yastık altı varlıkları" diyen Eğilmez, şu ifadeleri kullandı: - Bir günde bir ülkenin parası yüzde 25 değer kaybeder mi? Ediyor. Türkiye’nin batmasını engel olan tek şey yastık altı varlıkları. Türkiye’de toplam kayıtsız 500 milyar dolar altın ve döviz olduğu tahmin ediliyor.- Açıklanan enflasyonla bizim hissettiğimiz enflasyon uyumlu değil. Ben uzun zaman TÜİK’e yöneltilen eleştirilere karşı çıktım. Ama artık ben de TÜİK’i savunmayı bıraktım. Enflasyon gerçek değil.- Sürekli mucize bekliyoruz. Bir şey yapacağız kur yükselecek cari açık azalacak... Böyle bir dünya maalesef yok.

https://tr.sputniknews.com/20200329/mahfi-egilmezden-hukumete-acik-mektup-yasa-gerekiyorsa-yasa-para-gerekiyorsa-para-1041709663.html

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tüik, enflasyon, faiz, mahfi eğilmez