https://tr.sputniknews.com/20211126/marmaranin-batisi-ile-kuzey-ege-kiyilarinda-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051174365.html
Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı
Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T13:39+0300
2021-11-26T13:39+0300
2021-11-26T13:39+0300
türkiye
marmara bölgesi
sağanak yağış
ege denizi
marmara denizi
meteoroloji
ege
şiddetli yağış
yağış
ege bölgesi
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Merkezden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.Açıklamada, bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre de Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Kuvvetli sağanağın gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.
türkiye
marmara bölgesi
ege denizi
marmara denizi
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ege bölgesi
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Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre de Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Kuvvetli sağanağın gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.