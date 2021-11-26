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Merck'in geliştirdiği Kovid ilacının yüzde 50 denilen etkililiği bu kez yüzde 30 olarak açıklandı
Merck'in geliştirdiği Kovid ilacının yüzde 50 denilen etkililiği bu kez yüzde 30 olarak açıklandı
ABD’li ilaç şirketi Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği hapın 'yüzde 50 etkili olduğunu' açıklamasının ardından Britanya'dan kullanım onayı ve pek çok... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:50+0300
2021-11-26T16:50+0300
koronavirüs
abd
ilaç
hap
merck
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Ekimdeki açıklamasında, 'belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren 5 gün içinde hapı kullananlarda hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığını' duyuran Merck, bu kez verilerini güncelleyerek, hapın etkinliğini yüzde 50'den yüzde 30'a düşürdü. Deney aşamasındaki 'molnupiravir' adı verilen hapla ilgili yeni açıklamada, 1.400'den fazla hastadan elde edilen verilere göre hapın hastaneye yatışlarda ve ölümlerde yüzde 30'luk azalma sağladığı kaydedildi. Ekim ayındaki yüzde 50 etkinlik açıklaması, 775 hastadan elde edilen verilere dayandırılmıştı. Düzeltmenin ardından Merck'in hisseleri, geniş çaplı düşüş yaşanan piyasaların açılması öncesi işlemlerde yüzde 3 değer kaybederek 79.80 dolara indi.Ara verilerin ardından 11 Ekim'de ABD'de molnupiravir için kullanım yetkisi başvurusunda bulunan Merck, bugünkü açıklamasında molnupiravir hakkındaki verilerin salı günü uzman danışmanlarının toplanması öncesi ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunulduğunu belirtti. Geçen ayki ara veri analizi, 5 gün boyunca günde 2 kez molnupiravir verilenlerin yüzde 7.3'ünün hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 29 gün sonra hiçbirinin ölmediğini göstermişti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 14.1'i hastaneye kaldırılmıştı. Güncellenen veri analizine göre molnupiravir verilenlerin yüzde 6.8'i hastaneye kaldırıldı ve bir kişi öldü, plasebo grubunda ise hastaneye yatış oranı yüzde 9.7 oldu.
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abd, ilaç, hap, merck

Merck'in geliştirdiği Kovid ilacının yüzde 50 denilen etkililiği bu kez yüzde 30 olarak açıklandı

16:50 26.11.2021
© REUTERS / MERCK & CO INCKoronavirüs ilacı - Molnupiravir
Koronavirüs ilacı - Molnupiravir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / MERCK & CO INC
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ABD’li ilaç şirketi Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği hapın 'yüzde 50 etkili olduğunu' açıklamasının ardından Britanya'dan kullanım onayı ve pek çok ülkeden sipariş alması sonrası, düzeltme geldi.
Ekimdeki açıklamasında, 'belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren 5 gün içinde hapı kullananlarda hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığını' duyuran Merck, bu kez verilerini güncelleyerek, hapın etkinliğini yüzde 50'den yüzde 30'a düşürdü.
Deney aşamasındaki 'molnupiravir' adı verilen hapla ilgili yeni açıklamada, 1.400'den fazla hastadan elde edilen verilere göre hapın hastaneye yatışlarda ve ölümlerde yüzde 30'luk azalma sağladığı kaydedildi. Ekim ayındaki yüzde 50 etkinlik açıklaması, 775 hastadan elde edilen verilere dayandırılmıştı.
Düzeltmenin ardından Merck'in hisseleri, geniş çaplı düşüş yaşanan piyasaların açılması öncesi işlemlerde yüzde 3 değer kaybederek 79.80 dolara indi.
Ara verilerin ardından 11 Ekim'de ABD'de molnupiravir için kullanım yetkisi başvurusunda bulunan Merck, bugünkü açıklamasında molnupiravir hakkındaki verilerin salı günü uzman danışmanlarının toplanması öncesi ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunulduğunu belirtti.
Geçen ayki ara veri analizi, 5 gün boyunca günde 2 kez molnupiravir verilenlerin yüzde 7.3'ünün hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 29 gün sonra hiçbirinin ölmediğini göstermişti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 14.1'i hastaneye kaldırılmıştı.
Güncellenen veri analizine göre molnupiravir verilenlerin yüzde 6.8'i hastaneye kaldırıldı ve bir kişi öldü, plasebo grubunda ise hastaneye yatış oranı yüzde 9.7 oldu.
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