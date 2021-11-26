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MHP lideri Bahçeli ile CHP'li Sertel, infaz koruma memurlarının durumunu görüştü
MHP lideri Bahçeli ile CHP'li Sertel, infaz koruma memurlarının durumunu görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Sertel, Bahçeli ile infaz koruma... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T06:44+0300
2021-11-26T06:44+0300
türkiye
devlet bahçeli
atilla sertel
infaz koruma memuru
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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yapılan Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında infaz koruma memurlarının özlük hakları konusunda bir konuşma gerçekleşti. Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve itfaiyeciliğin meslekten sayılması konusunda görüştüğünü anlattı. Sertel, “Sayın Genel Başkan’a CHP’nin konuyla ilgili yasa teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anlattım. Sorunun çözümü için elimden geleni yapmak istediğimi söyledim” dedi. Bahçeli’nin de “durumun siyaset üstü olduğunu” belirterek partisinin grup başkanvekillerine “çalışmaları” için talimat verdiği kaydedildi. Bunun üzerine de kendisinin Bahçeli’ye, “İsterseniz teklifi siz getirin, biz destekleyelim” dediğini de aktardı.
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devlet bahçeli, atilla sertel, infaz koruma memuru

MHP lideri Bahçeli ile CHP'li Sertel, infaz koruma memurlarının durumunu görüştü

06:44 26.11.2021
© Twitter/CumhuriyetMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Twitter/Cumhuriyet
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi hakkında konuştu.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yapılan Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında infaz koruma memurlarının özlük hakları konusunda bir konuşma gerçekleşti.
Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve itfaiyeciliğin meslekten sayılması konusunda görüştüğünü anlattı. Sertel, “Sayın Genel Başkan’a CHP’nin konuyla ilgili yasa teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anlattım. Sorunun çözümü için elimden geleni yapmak istediğimi söyledim” dedi.
Bahçeli’nin de “durumun siyaset üstü olduğunu” belirterek partisinin grup başkanvekillerine “çalışmaları” için talimat verdiği kaydedildi. Bunun üzerine de kendisinin Bahçeli’ye, “İsterseniz teklifi siz getirin, biz destekleyelim” dediğini de aktardı.
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