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Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
İstanbul'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi. O anları minibüsteki yolcu görüntüledi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:18+0300
2021-11-26T16:18+0300
türkiye
video
fenerbahçe
şoför
yolcu
maç
minibüs
direksiyon
olympiakos
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Görüntüler, dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi. Habipler'den Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi. Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.
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video, fenerbahçe, şoför, yolcu, maç, minibüs, direksiyon, olympiakos

Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi

16:18 26.11.2021
© DHAMinibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© DHA
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İstanbul'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi. O anları minibüsteki yolcu görüntüledi.
Görüntüler, dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi.
Habipler'den Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi.
Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.
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