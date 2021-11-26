https://tr.sputniknews.com/20211126/minibus-soforu-direksiyon-basinda-mac-izledi-1051180832.html

Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi

Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi

İstanbul'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi. O anları minibüsteki yolcu görüntüledi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

video

fenerbahçe

şoför

yolcu

maç

minibüs

direksiyon

olympiakos

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Görüntüler, dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi. Habipler'den Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi. Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.

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