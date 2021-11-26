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https://tr.sputniknews.com/20211126/minibus-soforu-direksiyon-basinda-mac-izledi-1051180832.html
Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
İstanbul'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi. O anları minibüsteki yolcu görüntüledi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:18+0300
2021-11-26T16:18+0300
2021-11-26T16:18+0300
türkiye
video
fenerbahçe
şoför
yolcu
maç
minibüs
direksiyon
olympiakos
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Görüntüler, dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi. Habipler'den Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi. Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20210830/direksiyon-basinda-uyuyan-surucuyu-polis-uyandirdi-1048433070.html
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video, fenerbahçe, şoför, yolcu, maç, minibüs, direksiyon, olympiakos
Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
İstanbul'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi. O anları minibüsteki yolcu görüntüledi.
Görüntüler, dün akşam
Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi.
Habipler'den Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi.
Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.