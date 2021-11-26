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https://tr.sputniknews.com/20211126/moldova-26-kasimda-gazproma-para-aktaracak-borc-zamaninda-odenmis-olacak-1051163590.html
‘Moldova 26 Kasım'da Gazprom'a para aktaracak, borç zamanında ödenmiş olacak’
‘Moldova 26 Kasım'da Gazprom'a para aktaracak, borç zamanında ödenmiş olacak’
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrey Spinu, ekim ve kasım aylarında tedarik edilen gaz karşılığındaki ödemenin Rus enerji şirketi Gazprom’a... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T02:13+0300
2021-11-26T02:13+0300
ekonomi
rusya
gazprom
moldova
enerji
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Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Spinu, ekim ve kasım aylarında tedarik edilen gaz karşılığındaki ödemenin yarın Gazprom’un hesabına aktarılacağını, böylelikle borcun zamanında kapanmış olacağını ifade etti.“Fon tahsis edilmesine ilişkin karar, ekim sonunda Ulusal Acil Durumlar Komisyonu tarafından alındı, geç kaldığımız söylenemez. Yarın (26 Kasım) para MoldovaGaz'a aktarılacak, ardından Gazprom'a transfer yapılacak, ödeme tarihine uymuş olacağız” diyen Spinu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bugün parlamento tasarıyı son okumada onayladı", Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu’nun resmi onayı kaldı, ardından para MoldovaGaz'a aktarılacak.”Moldova parlamentosu, hükümetin talebi üzerine bugün ekim ve kasım aylarında tedarik edilen gaz karşılığındaki ödemenin Gazprom'a yapılabilmesi amacıyla fon tahsisi için 2021 devlet bütçesine ilişkin yasada yapılan revizyonu son okumada acilen onayladı.
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rusya, gazprom, moldova, enerji

‘Moldova 26 Kasım'da Gazprom'a para aktaracak, borç zamanında ödenmiş olacak’

02:13 26.11.2021
© Fotoğraf : TwitterMoldova - Rusya
Moldova - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrey Spinu, ekim ve kasım aylarında tedarik edilen gaz karşılığındaki ödemenin Rus enerji şirketi Gazprom’a yarın yapılacağını, böylelikle borcun zamanında kapanmış olacağını belirtti.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Spinu, ekim ve kasım aylarında tedarik edilen gaz karşılığındaki ödemenin yarın Gazprom’un hesabına aktarılacağını, böylelikle borcun zamanında kapanmış olacağını ifade etti.
“Fon tahsis edilmesine ilişkin karar, ekim sonunda Ulusal Acil Durumlar Komisyonu tarafından alındı, geç kaldığımız söylenemez. Yarın (26 Kasım) para MoldovaGaz'a aktarılacak, ardından Gazprom'a transfer yapılacak, ödeme tarihine uymuş olacağız” diyen Spinu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün parlamento tasarıyı son okumada onayladı", Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu’nun resmi onayı kaldı, ardından para MoldovaGaz'a aktarılacak.”
Moldova parlamentosu, hükümetin talebi üzerine bugün ekim ve kasım aylarında tedarik edilen gaz karşılığındaki ödemenin Gazprom'a yapılabilmesi amacıyla fon tahsisi için 2021 devlet bütçesine ilişkin yasada yapılan revizyonu son okumada acilen onayladı.
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