https://tr.sputniknews.com/20211126/mujdat-gezenin-hayati-kitap-oldu-1051171537.html

Müjdat Gezen'in hayatı kitap oldu

Müjdat Gezen'in hayatı kitap oldu

Usta sanatçı Müjdat Gezen hakkındaki bilinmeyenleri gözler önüne seren kitap Sözcü Kitabevi etiketi ile raflarda yerini aldı. Gökmen Ulu'nun kaleme aldığı... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-26T12:23+0300

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müjdat gezen

kitap

yaşam

biyografi

hayat

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Müjdat Gezen belgeselinin yönetmenliğini de yapan gazeteci Gökmen Ulu, duayen sanatçının filme sığmayan görkemli yaşamını kitaplaştırdı.Biyografik kitap tekniğine alışılagelenin dışında yorum getiren yazar, Gezen’in hikayesini bir belgeselci gözü ile anlatıyor.Ulu, iki yıl süren araştırmalarından elde ettikleri ve Müjdat Gezen ile yaptığı nehir söyleşilerin ötesine geçerek; ailesi, yakınları, dostları ve öğrencileri ile konuşmuş. Usta gazeteci röportaj yaptığı anlatıcıların kitabın kahramanına ilişkin ifadelerini blok olarak kullanmak yerine, ilgili konuların yer aldığı kısımlara serpiştirmiş.Anlatım zamanlaması ve analitik örgüsü ile dikkat çeken kitap kurgusu, yazarın duru ve etkili üslubu ile birleşince eser sürükleyici bir anlatıma kavuşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211002/mujdat-gezen-mehter-marsiyla-gidecekler-biz-de-izmir-marsiyla-gelecegiz-1049450798.html

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müjdat gezen, kitap, biyografi, hayat