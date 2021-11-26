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Müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi
Müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi
İstanbul Kadıköy’de aracına aldığı müşteri ile tartışan ve müşteriye hakaret eden taksici, polis tarafından yakalandı. Bin 339 TL para cezası kesilen ve ‘Türk... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T12:43+0300
2021-11-26T12:43+0300
türkiye
taksi
taksici
hakaret
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Kadıköy Kozyatağı’nda geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, iddiaya göre, taksisine aldığı müşterinin gitmek istediği mesafeyi beğenmeyen taksici Yusuf B., müşteriye hakaret etti. Taksici tartışma esnasında müşteriye, “Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim” dedi.Taksi sürücüsü Yusuf B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsa ‘ilgili belediye tarafından verilen çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesi gereğince bin 339 TL idari para cezası işlemi uygulandı.Yusuf B.’nin 34 TJY 46 plakalı ticari taksisi 3 gün süre ile trafikten men edildi. Taksi şoförü Yusuf B.’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi.Ayrıca sürücü şahıs, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301'inci maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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taksi, taksici, hakaret

Müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi

12:43 26.11.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Kadıköy’de aracına aldığı müşteri ile tartışan ve müşteriye hakaret eden taksici, polis tarafından yakalandı. Bin 339 TL para cezası kesilen ve ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” maddesine işlem uygulanan taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi.
Kadıköy Kozyatağı’nda geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, iddiaya göre, taksisine aldığı müşterinin gitmek istediği mesafeyi beğenmeyen taksici Yusuf B., müşteriye hakaret etti. Taksici tartışma esnasında müşteriye, “Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim” dedi.
Taksi sürücüsü Yusuf B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsa ‘ilgili belediye tarafından verilen çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesi gereğince bin 339 TL idari para cezası işlemi uygulandı.
Yusuf B.’nin 34 TJY 46 plakalı ticari taksisi 3 gün süre ile trafikten men edildi. Taksi şoförü Yusuf B.’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi.
Ayrıca sürücü şahıs, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301'inci maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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