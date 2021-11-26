NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Nükleer silahın olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz

Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, yeni Alman hükümetinin, ülkeyi atomdan, dolayısıyla nükleer silahtan özgür bir yer haline getirme girişimine destek verdiğini söyleyerek, “Bu platformun Almanya’nın güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olmaya devam edeceğini açıkça belirttiğine inanıyorum. Buna, Almanya’nın, nükleer silahların ortak kullanımına yönelik taahhütleri de dahil” diye konuştu.“NPT’ye gelince tüm müttefikler, bu anlaşmanın bir parçası olmamamız gerektiğini kabul etti” diyen Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünya güvenli olmadığı için Almanya dahil tüm müttefik ülkelerin Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’na (NPT) katılmaması gerektiğini belirtti.
Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, yeni Alman hükümetinin, ülkeyi atomdan, dolayısıyla nükleer silahtan özgür bir yer haline getirme girişimine destek verdiğini söyleyerek, “Bu platformun Almanya’nın güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olmaya devam edeceğini açıkça belirttiğine inanıyorum. Buna, Almanya’nın, nükleer silahların ortak kullanımına yönelik taahhütleri de dahil” diye konuştu.
“NPT’ye gelince tüm müttefikler, bu anlaşmanın bir parçası olmamamız gerektiğini kabul etti” diyen Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Nükleer silahın olmadığı dünya istiyoruz, ama bunun için dengeli ve güvenilir bir silah kontrolüne ulaşmak lazım. Nükleer silahın olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz, ama Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler nükleer silaha sahip. Dünya güvenli hale gelmiyor. Dünya nükleer silahlara sahip olduğu sürece NATO nükleer caydırıcılığı sürdürecek. Bu tür konularda tek cephe olarak hareket etmeliyiz.”