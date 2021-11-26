https://tr.sputniknews.com/20211126/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-nukleer-silahin-olmadigi-bir-dunyada-yasamak-istiyoruz-1051191238.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Nükleer silahın olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Nükleer silahın olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünya güvenli olmadığı için Almanya dahil tüm müttefik ülkelerin Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’na (NPT)... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T22:26+0300

2021-11-26T22:26+0300

2021-11-26T22:26+0300

savunma

nato

jens stoltenberg

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Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, yeni Alman hükümetinin, ülkeyi atomdan, dolayısıyla nükleer silahtan özgür bir yer haline getirme girişimine destek verdiğini söyleyerek, “Bu platformun Almanya’nın güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olmaya devam edeceğini açıkça belirttiğine inanıyorum. Buna, Almanya’nın, nükleer silahların ortak kullanımına yönelik taahhütleri de dahil” diye konuştu.“NPT’ye gelince tüm müttefikler, bu anlaşmanın bir parçası olmamamız gerektiğini kabul etti” diyen Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, jens stoltenberg