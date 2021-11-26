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Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı
Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı
Özbekistan Toplum Sağlığı Dairesi, devam eden aşılama kampanyasında halka Sputnik Light aşısının uygulanmaya başladığını duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T14:52+0300
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özbekistan
koronavirüs
rusya
sputnik light
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Toplum Sağlığı Dairesi'nden yapılan açıklamada, küçük bir Sputnik Light partisinin birkaç gün önce teslim alındığı ve aşının uygulanmaya başlandığı belirtildi.Toplum Sağlığı Dairesi, Sputnik Light aşısının Özbekistan'da uygulanması için gerekli tüm izinlerin alındığını da kaydetti.Daha önce Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Bahadır Yusupaliyev, Sputnik Light'ın kullanım açısından rahat ve faydalı bir aşı olduğunu ve bu aşıyı kullanma niyetinde olduklarını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/ozbekistan-rusyayla-ortak-sputnik-v-uretimine-basladi-1049632198.html
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özbekistan, rusya, sputnik light

Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı

14:52 26.11.2021 (güncellendi: 14:59 26.11.2021)
© Sputnik / Александр КряжевSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Özbekistan Toplum Sağlığı Dairesi, devam eden aşılama kampanyasında halka Sputnik Light aşısının uygulanmaya başladığını duyurdu.
Toplum Sağlığı Dairesi'nden yapılan açıklamada, küçük bir Sputnik Light partisinin birkaç gün önce teslim alındığı ve aşının uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Toplum Sağlığı Dairesi, Sputnik Light aşısının Özbekistan'da uygulanması için gerekli tüm izinlerin alındığını da kaydetti.
Daha önce Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Bahadır Yusupaliyev, Sputnik Light'ın kullanım açısından rahat ve faydalı bir aşı olduğunu ve bu aşıyı kullanma niyetinde olduklarını söylemişti.
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