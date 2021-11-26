https://tr.sputniknews.com/20211126/ozbekistanda-vatandaslara-sputnik-light-asisi-uygulanmaya-baslandi-1051177305.html

Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı

Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı

Özbekistan Toplum Sağlığı Dairesi, devam eden aşılama kampanyasında halka Sputnik Light aşısının uygulanmaya başladığını duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T14:52+0300

2021-11-26T14:52+0300

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özbekistan

koronavirüs

rusya

sputnik light

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Toplum Sağlığı Dairesi'nden yapılan açıklamada, küçük bir Sputnik Light partisinin birkaç gün önce teslim alındığı ve aşının uygulanmaya başlandığı belirtildi.Toplum Sağlığı Dairesi, Sputnik Light aşısının Özbekistan'da uygulanması için gerekli tüm izinlerin alındığını da kaydetti.Daha önce Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Bahadır Yusupaliyev, Sputnik Light'ın kullanım açısından rahat ve faydalı bir aşı olduğunu ve bu aşıyı kullanma niyetinde olduklarını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211008/ozbekistan-rusyayla-ortak-sputnik-v-uretimine-basladi-1049632198.html

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özbekistan, rusya, sputnik light