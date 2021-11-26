Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211126/ozbekistanda-vatandaslara-sputnik-light-asisi-uygulanmaya-baslandi-1051177305.html
Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı
Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı
Özbekistan Toplum Sağlığı Dairesi, devam eden aşılama kampanyasında halka Sputnik Light aşısının uygulanmaya başladığını duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T14:52+0300
2021-11-26T14:52+0300
2021-11-26T14:59+0300
özbekistan
koronavirüs
rusya
sputnik light
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051084392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43f5249293aafcee16d9dfc1fab1fc8c.jpg
Toplum Sağlığı Dairesi'nden yapılan açıklamada, küçük bir Sputnik Light partisinin birkaç gün önce teslim alındığı ve aşının uygulanmaya başlandığı belirtildi.Toplum Sağlığı Dairesi, Sputnik Light aşısının Özbekistan'da uygulanması için gerekli tüm izinlerin alındığını da kaydetti.Daha önce Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Bahadır Yusupaliyev, Sputnik Light'ın kullanım açısından rahat ve faydalı bir aşı olduğunu ve bu aşıyı kullanma niyetinde olduklarını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/ozbekistan-rusyayla-ortak-sputnik-v-uretimine-basladi-1049632198.html
özbekistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051084392_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_eafa19e3528a3439f33b5966d5016b77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özbekistan, rusya, sputnik light
Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı 14:52 26.11.2021 (güncellendi: 14:59 26.11.2021)
Özbekistan Toplum Sağlığı Dairesi, devam eden aşılama kampanyasında halka Sputnik Light aşısının uygulanmaya başladığını duyurdu.
Toplum Sağlığı Dairesi'nden yapılan açıklamada, küçük bir Sputnik Light partisinin birkaç gün önce teslim alındığı ve aşının uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Toplum Sağlığı Dairesi,
Sputnik Light aşısının Özbekistan'da uygulanması için gerekli tüm izinlerin alındığını da kaydetti.
Daha önce Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Bahadır Yusupaliyev, Sputnik Light'ın kullanım açısından rahat ve faydalı bir aşı olduğunu ve bu aşıyı kullanma niyetinde olduklarını söylemişti.